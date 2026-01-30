我是廣告 請繼續往下閱讀

運動後泡湯約半小時 醫：恐釀患者心因性休克

彰化縣一名中年女性日前到運動中心運動後泡湯約半小時，突然感到頭暈、四肢無力，隨即昏厥倒地，被緊急送醫急救。檢查發現除了血壓過低、心律不整，血液中的鉀離子濃度也明顯偏低，診斷為「嚴重低血鉀合併低血壓」，導致暈厥休克，補充電解質和靜脈輸液後，平安出院。該名患者為52歲女性，平日有運動習慣，事發那天吃完晚餐後到健身中心，先跑步後舉啞鈴，前後約1個小時。後續個案去了水療池。溫度大概42度，也泡約30分鐘便起身淋浴，但走到淋浴間時，突然覺得心跳變得很微弱，四肢力量一點點流失，如同被抽空般。個案表示，暈倒前大概20秒還心想「我快要死了耶」。員榮醫療體系員榮醫院腎臟科主任孫樹俊醫表示，會診時進一步了解病史，患者在高溫環境中停留時間較久、大量流汗、電解質流失，造成血鉀值過低有低血鉀症，引發血壓下降，心跳過快、心律不整，導致心因性休克。所幸經即時補充電解質與靜脈輸液治療後，血鉀逐漸回升，症狀也隨之改善。孫樹俊提到，個案住院數天平安出院。這名患者第一次遇到這種狀況，過去並無明顯慢性腎臟疾病。孫樹俊說，低血鉀是臨床上相當常見卻容易被忽略的問題，鉀離子是維持神經傳導、肌肉收縮與心臟節律的重要電解質，一旦血鉀過低，可能出現肌肉無力、抽筋、心悸，嚴重時甚至引發心律不整、昏厥、心因性休克，對生命安全造成威脅。但洗三溫暖或待在蒸氣室時間過長，加上大量流汗電解質流失，正是誘發低血鉀的重要原因之一。孫樹俊說，人在大量流汗時，除水分流失，體內的鈉、鉀、氯等電解質也會隨汗液排出。若流汗後未適當補充水分與電解質，或本身就有飲食攝取不足、腸胃吸收不良、長期服用利尿劑等情況，就可能使血鉀迅速下降。孫樹俊提醒，洗三溫暖一定要「量力而為」，建議民眾避免空腹或過度疲勞時進入高溫環境，泡湯或蒸氣時間不宜過長，過程中若出現頭暈、心悸、噁心、冒冷汗等不適，應立即離開並補充水分及電解質。對於腎臟病患者、心臟病患者、長者或需長期服用利尿劑、降血壓藥物者，更應特別小心，必要時先諮詢醫師意見。