新北市一名擁有政大雙學士學位的25歲溫姓替代役，於25日凌晨搭多元計程車，卻遭林姓司機丟包在台64線快速道路上，遭4車輾斃不幸身亡，該名司機隸屬於Bolt叫車平台，據悉司機目前因司法調查遭到停權。Bolt官方昨（29）日亦發布聲明致歉，表示對於家屬與親友致上最深切的哀悼，強調因整起案件進入調查階段，不方便進一步對外說明細節。新北市台64線快速道路25日凌晨發生一起死亡車禍，25歲溫姓替代役男酒後搭乘多元計程車返家，路途中與司機發生爭執，遭司機丟包在台64線快速道路上，隨後遭遭後方4台車輾過慘死。據了解，當事司機因案件進入司法調查，已被暫時停權。針對這起憾事，Bolt於昨日聲明，表示對於1月25日發生於台64線快速道路的這起嚴重事故，深感哀痛與不捨，並向在此次事件中失去摯親的家屬與親友，致上最深切的哀悼。Bolt表示，本案目前已進入刑事調查，後續將全力配合相關機關調查，協助釐清事故發生經過與事實，鑑於案件仍處於司法調查階段，現階段不便就相關細節進一步對外說明。根據警方初步調查，25歲溫男為替代役原本將於下個月退伍，在25日前往台北市文山區訪友後，凌晨結束時叫了林姓多元計程車返家，溫男上車後疑似躺在後座不斷踢車門及椅背，司機不滿出言制止，兩人發生口角衝突，林姓司機氣喊「給我下車！」並待溫男下車後離去。溫男下車醉倒在新北市台64線快速道路內側車道處，連續遭4台小客車及小貨車輾過，導致頭顱破裂、全身多處骨折，已明顯死亡，後續警方已將包含司機與4台車主依過失致死罪嫌，移請新北地檢署偵辦。據《鏡報》報導，檢警調查林男的行車記錄器中，發現除了錄到疑似敲打車門、椅背的聲音及林男要求溫男下車的聲音外，另還錄下了關鍵的兩次關門聲，顯見溫男及林男均有下車，但過程中相隔了數秒鐘，是否足以讓溫男被「拖下車」還有待檢警進一步調查釐清，全案已改列為「重大刑案」偵辦。