▲李蒨蓉（左1）結婚21年，育有兩名兒子。（圖／李蒨蓉 Lee Chien Rong FB）

47歲藝人李蒨蓉與貿易集團執行長李德立結婚21年，育有兩名兒子。而在孩子大了後，夫妻倆把兒子都送到美國留學，時常會分享家庭生活的李蒨蓉，也在28日於社群PO出跟兩名兒子的影片，分享在美國生活的日常，沒想到大兒子竟自爆，曾差點遭遇槍擊案，突有一名路人喊要射擊，自己就站在離對方最近的5步距離，險成第一個人肉靶子，真實內容引發網友熱議。李蒨蓉28日在FB上傳與兒子的影片，兩名兒子分享自己在美國留學、打工經驗，透露公立高中非常混亂，喜歡打架鬧事，因此廁所禁止裝玻璃與鏡子，因為會有人敲下來打別人。而大兒子也自爆曾差點在路上遭受恐怖攻擊，他表示在1年多前某次聽著耳機走在路上時，經過停車場前，突然有一名黑人喊：「大家全部趴下，我要射擊」，讓他嚇得馬上蹲超低，「我當下反應是整個腎上腺素飆到最高，因為我就走過去大概5步而已，所以我是他第一個靶子」。而在蹲下後，他才發現對方什麼都沒有，雖然是虛驚一場，但他也深深感受到當時的恐懼。李蒨蓉也有感而發在文中寫下：「送孩子去美國唸書安全嗎？」直呼心臟每天都像在坐雲霄飛車，擔心美國的槍枝、毒品、治安問題，「再也不是新聞，是我孩子生活的日常」。除此之外，李蒨蓉也擔心孩子交到壞朋友會被帶壞，但她也表示已經慢慢學會比起焦慮，不如讓孩子學會保護自己、學著放手，「當孩子有能力在外面照顧自己，就是身為家長最大的驕傲～」這也引來大批家中有孩子留學父母的共鳴，「講的很中肯，朋友的選擇真的很重要，這樣應該是重點，不論台灣或是美國」、「同意你兒子說的美高真的蠻幼稚的」，但也有人指出每個區域不同，所有地方都有好有壞。不過李蒨蓉的分享，也讓大家了解到海外留學背後的隱患，讓家長們更加深思。