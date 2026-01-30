我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警消上前關心黃男身體狀況，沒想到竟被攻擊。（圖／翻攝畫面）

新北市新莊區今（30日）凌晨1時許發生一起酒後鬧事事件，一名32歲的黃姓男子於四維路住處附近，因酒醉導致情緒激動，於路邊做出咆哮的動作，嚴重影響安寧。警消獲報到場後上前關心黃男，怎料，黃男竟揮舞手腳動手攻擊。員警見狀後將黃男管束，黃男仍不配合且持續拉扯，現場一片混亂。黃男當場被帶返派出所，等待其酒醒後才自行返家。據了解，這名32歲的黃姓男子喝完酒後，搭乘計程車返回位於新北市新莊區四維路附近的住家。而黃男一下車後因酒醉於路旁情緒失控、不斷咆哮，引起不少路過民眾的注意。警消獲報到場後，上前關心黃男的身體狀況，沒想到黃男不僅不領情，情緒激動的他甚至還直接揮舞手腳，試圖出手攻擊員警，行徑相當囂張。員警見狀後上前制止，但黃男仍舊不配合且持續和警消人員拉扯。警方認為黃男行為已足認有危害自身及他人生命、身體安全之虞，故依《警察職權行使法》規定對其實施管束，並帶返派出所駐地休息觀察，等待酒退清醒、情緒穩定後通知其返家休息，管束程序依法結束。對此，新莊分局呼籲，民眾飲酒應適量，切勿因酒後失控影響公共安寧或危及他人安全。警方對於酒後滋事或危害公共安全之行為，均將依法即時處置；本案後續將依事證釐清相關違序情節，並依《社會秩序維護法》規定移請裁處，以維護社會秩序及保障市民生命財產安全。