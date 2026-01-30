我是廣告 請繼續往下閱讀

北一女校花冊！演藝圈不少女明星非但擁有姣好外型，學術涵養同樣沒少，像是畢業於「臺北市立第一女子高級中學」（以下稱北一女）的女明星不勝枚舉，像是翁滋蔓、寇乃馨、任家萱、曾沛慈、丁曉雯等，她們少女時期的婀娜丰采，都因成了名人之後，再度受到矚目；另外，同樣著「綠色制服」、畢業於台中女中的Lulu（黃路梓茵），青澀美貌更吸人眼球。《NOWNEWS今日新聞》盤點出以上美女們的現況，趕緊來看看吧！翁滋蔓從小就有表演天分，國中時熱愛跳舞，也找同學自導自演拍片，就讀北一女時參加熱舞社，進入台大後參加吉他社，被發掘拍廣告，第一部廣告即擔任女主角和周杰倫合拍，隨即出道，入行後作品推出包括《亞洲天團爭霸戰》、《哈新聞》、《流言追追追》、電影《十七歲》、《終極舞班》等，亮眼外型備受觀眾喜愛。2020年，翁滋蔓被拍到和 萬海集團千億小開當街打鬧，2人互動親密，偶有肢體接觸，至今穩交當中，5年時間過去，外界頻頻關切何時邁入婚姻？翁滋蔓去年3月被問到此事，「你說我的好朋友嗎，結婚我會邀請大家，現在都是好朋友，認識很久了」，對於結婚表示還會等很久，當中也不乏傳出她與男方家中長輩不睦流言。也一樣畢業於北一女的寇乃馨，當時在校園裡就是美人胚子，不少追求者喜愛，現年54歲的她，時常透過社群分享過往趣事，先前1張穿著墨綠制服、抱著書本站在校舍走廊的照片，引發廣大迴響，寇乃馨清純氣質與標緻五官，讓人直呼：「這根本校花等級！」走過青澀的學生時代，寇乃馨後來與老公黃國倫轉戰電商事業、投入教會公益活動及拍攝短劇等，照樣闖出一片天，夫妻倆恩愛超過15年，目前正一邊賺錢一邊享樂，此外，他們也才剛裝潢好屬於自己的新家，位於南港約160坪的豪宅，市價超過2億元，令人稱羨。不讓北一女專美於前，Lulu畢業於台中女中，在當時是個清純美少女，走知性、文青路線，她曾於社群分享舊照，畫面中，只見Lulu身穿高中綠制服，面對鏡頭露出靦腆微笑，並摟著同學開心比出「YA」手勢，青澀又嬌羞，天然美貌還被笑稱笑蔡英文，話題十足。爾後，Lulu主持大大小小典禮、榮獲獎項肯定，成為中生代最具話題及喜愛度的女主持人，除了在既有領域發光發熱外，Lulu也搖身變成歌手、YouTuber及演員，多方展開觸角發展，至於感情方面，她於本月25日與老公陳漢典完成終身大事，正處人生最幸福時刻。