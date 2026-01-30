全家春節引進最強伴手禮！宣布自2月2日起至2月14日限時13天，於全台指定8間門市開賣有「蛋黃酥界愛馬仕」之稱的「
陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」，且全台僅8間門市販售、限時13天限量供應。7-11則是首度於年前推出「第二波開運福袋」，這次集結7大肖像、共14款499元可選擇，
全家買得到「
陳耀訓．紅土蛋黃酥」！春節限時登場
全家自2月2日起至2月14日於指定門市開賣「
陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」。選定交通樞紐型店舖，包括「台鐵南店」、「 台鐵北店」、「高鐵一店」、「北車捷運店」及「台北101店」共 5家店舖於活動期間每日販售；「台中新高鐵店」、「 板橋車站店」與「工業三店」3間店舖則採限定日期快閃供應， 實際販售資訊以店舖現場公告為準。
「
陳耀訓．紅土蛋黃酥禮盒」採每日限量供應模式， 打破過往預購秒殺的購買門檻，返鄉途中就能購買，每盒售價900元（8入）。蛋黃酥嚴選丹麥LURPAK奶油、 日本熊本麵粉，搭配醃漬22天的紅土鹹蛋黃與減醣豆沙， 外皮酥脆、豆沙綿密不膩，蛋黃濕潤無腥， 開盒即散發濃郁奶油香氣，完整展現職人級烘焙工藝。
全家春節開賣200款禮盒！指定支付方式2件88折
全家春節推出集結逾200
款特色禮盒，包括Let’s Café嚴選、超人氣IP肖像及日本金賞伴手禮。首推Let’s Café綜合夾心薄餅禮盒。還有話題IP吉伊卡哇、迪士尼TsumTsum及日本名店「 藏王樹冰」、SAKImoto等伴手禮。
即日起至3月
3日，禮盒任選2件9折、4件85折，使用指定支付工具享任2件 88折優惠。
7-11第二波開運福袋開箱！共14款送燈箱、發財金卡
7-11則是在今年春節首度推出第二波開運福袋，將自2月11日起開賣，攜手Hello kitty、Dinotaeng、拉拉熊、貓貓蟲咖波、小熊維尼、SNOOPY、OLAF推出「絨毛托特包」、「雙隔層帆布袋」等2種不同組合的14款499元開運福袋。
福袋內有價值360元零食飲料組，更包含1組大獎抽獎序號、合作品牌優惠券外，更搭上時下流行的招牌小燈箱，隨袋附贈7-11復古燈箱1個（共5款）與開運福袋發財金卡，有機會獲得5元～168元購物金，或者免費咖啡兌換券。
資料來源：7-11、全家
我是廣告 請繼續往下閱讀
全家自2月2日起至2月14日於指定門市開賣「
「
全家春節推出集結逾200
即日起至3月
7-11第二波開運福袋開箱！共14款送燈箱、發財金卡
7-11則是在今年春節首度推出第二波開運福袋，將自2月11日起開賣，攜手Hello kitty、Dinotaeng、拉拉熊、貓貓蟲咖波、小熊維尼、SNOOPY、OLAF推出「絨毛托特包」、「雙隔層帆布袋」等2種不同組合的14款499元開運福袋。
福袋內有價值360元零食飲料組，更包含1組大獎抽獎序號、合作品牌優惠券外，更搭上時下流行的招牌小燈箱，隨袋附贈7-11復古燈箱1個（共5款）與開運福袋發財金卡，有機會獲得5元～168元購物金，或者免費咖啡兌換券。