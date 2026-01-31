輝達（Nvidia）執行長黃仁勳再度來台，29日抵台之後，晚餐就與張忠謀一起前往臺北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）一樓的「榕居」中餐廳，是他首次造訪該餐廳。而今晚將在「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請AI伺服器供應鏈重要關鍵台廠高層，因此將再度上演「兆元宴」盛況，下午則被目擊特地去四平街買蜜餞。
黃仁勳前（29）日晚餐與張忠謀一起用餐，地點選擇臺北嘉佩樂酒店（Capella Taipei）一樓的「榕居」中餐廳，該餐廳主打粵菜料理，更於《臺灣米其林指南2025》中成為新入選餐廳。
榕居獲米其林新入選餐廳 密探點名菜色「金湯瑤柱日本鮮百合燴關東遼參」
「榕居」由擁有30年資歷的香港籍主廚陳國華掌勺，菜單中可見許多精緻的海鮮大菜，米其林官網中密探特別推薦菜色是「金湯瑤柱日本鮮百合燴關東遼參」，是將關東海參燉煮至入口即化，搭配的金湯是栗子南瓜泥與上湯熬製成，一旁更有日本栗子南瓜、百合根，與大部分燴海參總是用濃重口味之做法大相徑庭。
日牌菜色還有需提前預訂的蒸澳洲龍蝦金銀蒜冬粉、鮮蟹肉扒時蔬5J伊比利火腿、蘆筍粒炒飯XO醬、花雕佛跳牆等大菜，還有鮑魚蒸燒賣、蔔糕香煎臘味、蝦皇腐皮卷等港式點心。另外餐廳也提供個人套餐，每人5280元+10%起。
兆元宴在「磚窯古早味懷舊餐廳」 網路上瘋傳「黃仁勳菜單」
黃仁勳將於今晚於「磚窯古早味懷舊餐廳」宴請供應鏈夥伴，各個大老皆出席，重現「兆元宴」盛況。黃仁勳曾經公開講過喜歡的原因：「因為這家餐廳的料理不僅好吃、也讓我感覺很有懷舊氣息！」
網友們還瘋傳到「磚窯古早味懷舊餐廳」記得點所謂的「黃仁勳菜單」，其實就是他第一次去時所吃的菜色，包含豆酥鱈魚（620元）、蝦仁炒蛋（320元）、老皮嫩肉（280元）、芋頭米粉湯（880元／大、520元／小）、白斬雞（580元）、筍絲控肉（360元）、蚵仔酥（300元）、豆酥高麗菜（300元）、麻辣臭豆腐（260元）、蛤蜊絲瓜（280元）等。想跟黃仁勳吃到一樣的菜色，可考慮照著點。
四平街買蜜餞 「台北譽展蜜餞行」採購好幾大袋
此外，今天下午還被網友直擊他人又到了四平街買蜜餞，店家名稱曝光就是「台北譽展蜜餞行」，是他第二次造訪，並大方透露買了各式各樣的果乾、台灣餅乾和花生酥，並聲稱能重溫兒時的味道，狂買好幾大袋通通帶上車。
▪️店家資訊：
📌店名：榕居
◾地址： 105021臺北市松山區敦化北路139號一樓
◾電話：02-7709-6868
◾營業時間：12:00~14:30、17:00~21:30
◾公休日：週日、一
◾平均消費：超過2000元
菜單、訂位由此去
📌店名：磚窯古早味懷舊餐廳
◾地址：台北市松山區敦化南路1段7-1號
◾電話：02-25789955
◾營業時間：11:00–14:00、17:00–21:00
◾平均消費：$400-600
◾菜單、訂位點此去
📌店名：台北譽展蜜餞行
◾地址：台北市中山區四平街72號
◾電話：02 2506 2035
◾營業時間：11:30~19:00
◾公休日：週日
菜單、訂位點此去
資訊來源：臺北嘉佩樂酒店、榕居、磚窯古早味懷舊餐廳、台北譽展蜜餞行
