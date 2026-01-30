我是廣告 請繼續往下閱讀

宜蘭街頭日前出現了最動人的青春身影！昨天（29日）宜蘭國中3名九年級學生在前往打球途中，在河濱公園發現一名長者跌倒受傷、頭部流血，面對突如其來的意外，三人第一時間冷靜應變，分工撥打救護車並在旁守候，直到親眼目睹傷者被送上擔架，平安就醫後才默默離開。這段善行被在場的一對目擊老夫婦深受感動，特地拍下學生身影並親自前往宜蘭國中學務處表揚，經校方分享後，短短不到兩天便吸引超過2.1萬名網友按讚，受助者家屬更親自留言致謝，讓網友直呼「這才是教育最美的樣子」。宜蘭國中在臉書粉專指出，29日下午一對老夫婦來到學務處表示，當天在宜蘭河濱公園土坡場，有一位老人家受傷倒地，頭部流血、無法自行起身。當時，正好有該校學生在現場，主動上前協助，將老人家扶起並立即撥打電話叫救護車，直到患者順利上擔架後才離開。隨後，老夫婦特地幫忙拍下學生的照片，經校方確認，協助救人的學生就是宜蘭國中9年級的劉昊均、黃子恩、藍浚愷三位同學。學生向校方表示，確實是他們在前往打球的路上，發現有人倒臥於地，雖然對方意識清楚，但已無法行動，於是立即通報救護單位並在旁協助。校方表示，在緊急狀況下，能夠冷靜判斷、主動伸出援手，展現了難能可貴的同理心與責任感，真的值得大家給他們一個大大的肯定 。貼文曝光後隨即引發熱烈迴響，截至30日上午11時許，已吸引超過 2.1 萬人按讚。留言區充滿了溫馨與感動，許多網友紛紛盛讚這三位國中生展現了教育最純粹的本質，稱讚他們不僅善良優秀，那帥氣的助人身影更是值得所有孩子效仿的榜樣。其中最令人動容的是，受助老人的兒子也現身留言區，親自向這群孩子致謝；更有鄰居透露，老人家當時頭部縫了好幾針，所幸有這三位同學及時伸出援手才平安無事。大眾一致認為這是一場最棒的善行教育，紛紛留言祝福這幾位熱心的少年一生平安喜樂，並呼籲社會大眾應多多給予這類善行鼓勵與掌聲。