台灣證券交易所今（30）日公布113年度上市公司董監酬勞，中信金以平均每位董事酬金新台幣9573萬1547元居冠，國巨7824萬5512元次之，台積電的5071萬984元排第3。根據證交所統計，113年度上市公司平均每位董事酬金前20名當中，金融業高達7家，半導體業僅台積電1家，排名第1的中信金每股盈餘3.64元，遠低於第2、3名國巨的38.13元、台積電的45.25元。至於每位董事酬金排名第4的凱基金，每股盈餘為1.97元。113年度上市公司平均每位董事酬金第4至20名依序為凱基金、元大金、大立光、富邦金、和泰車、台新新光金、台中銀、統一、光寶科、統一超、緯創、國產、大同、萬海、寶成、第一金、台達電。113年上櫃公司平均每位董事酬金以聖暉的1559萬2906元居冠，鈊象1542萬4358元、元大期貨1491萬3846元分居2、3名。此外，根據統計數據顯示，在虧損公司中，董事平均酬金最高的前兩名分別為宏達電（2498）的379.82萬元、友達（2409）的379.36 萬元，第三名則由原先的國喬（1312）改為力積電（6770），其2024年平均每位董事酬金為218.66萬元。對此，宏達電則指出，2024 年董事酬金總額較前一年增加，主要原因是董事席次由7 席增為8席，其中新增1席獨立董事，其餘董事個別酬金並未調整。宏達電表是，若以平均數來看，113年度每位董事平均酬金實際較前一年下降。公司強調，董事報酬皆依公司章程規定，並考量董事對公司營運參與程度及貢獻價值，參照同業水準議定。力積電則表示，董事長與董事報酬係依公司章程規定核定，章程亦明訂須自稅前淨利中提撥 不高於3%作為董事酬勞，且僅能以現金方式發放；獨立董事則採固定報酬制，不參與盈餘分配。由於公司113 年度為稅後純損，董事會已規劃不發放董事酬勞，本次揭露數據主要反映既有制度與歷史支領結果。