迎接 2026 年，這份最精準的好市多（Costco）2026優惠懶人包正式登場 ！今年 1 月至 2 月的檔期亮點十足，不僅有專業玩家關注的好市多電競筆電優惠直降 1.1 萬元，愛迪達防水戶外運動鞋也限時現省 500 元。加上過年前必搶的好市多新春年菜推薦，以及最重要的好市多好多金折抵2026正式啟動，提醒大家務必在期限內折抵，否則辛苦累積的回饋將會過期歸零，讓您在添購新春物資時能省下大筆開銷 。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡1/19 - 2/1 檔期必搶：3C、家電與戶外裝備

這檔期的好市多1-2月特價品項涵蓋了高單價 3C 與生活家電，特別是 1月 19 日至 2 月 1 日期間，許多明星商品祭出驚人折扣：
    •    ASUS 16 吋電競筆記型電腦：原價 $90,999，現折 $11,000，特價 $79,999 。

    •    夏普 10.5／7公斤 滾筒洗脫烘衣機：原價 $25,999，現折 $5,600，特價後 $20,399 。（限線上購物）

    •    SHARK 自動集塵無線吸塵器：原價$9,999，現折 $2,100，特價 $7,899 。

▲好市多SHARK 自動集塵無線吸塵器折價 2100 元引發討論，網友目擊會員直接搬2台。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說 臉書）
▲好市多SHARK 自動集塵無線吸塵器折價 2100 元引發討論，網友目擊會員直接搬2台。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說 臉書）
    •    ZOJIRUSHI 象印 壓力 IH 炊飯電子鍋：現折 $2,100，特價 $7,799 。

    •    WHIRLPOOL 惠而浦 25 公升微波爐：現折 $890，特價 $3,449 。

    •    ADIDAS 男/女 GTX 戶外運動鞋：原價 $2,439，現折 $500，特價 $1,939 。

    •    TIDE 汰漬洗衣膠囊 (春天草地香)：現折 $330，特價 $899 。

▲TIDE 汰漬洗衣膠囊有不少會員推薦好用，現折330元，特價 $899 。（圖／Costco好市多提供）
▲TIDE 汰漬洗衣膠囊有不少會員推薦好用，現折330元，特價 $899 。（圖／Costco好市多提供）
🟡新春年菜與伴手禮加碼：名店美味搶先訂

迎接除夕圍爐，好市多準備了多款名店年菜與補氣禮盒，部分優惠於 1 月19 日或 1 月 26 日起陸續開跑：
    •    老協珍 冷凍鮑參干貝佛跳牆 (1/19-2/1)現折 $380，賣場價 $1,519 。

    •    老協珍 冷凍私房東坡肉 (1/19-2/8)：現折 $160，賣場價 $639 。

    •    台畜 萬巒豬腳附沾醬 (1/26-2/15)：現折 $100，特價 $379 。

    •    大成 冷凍極品花雕雞 (1/26-2/15)：現折 $100，特價 $399 。

    •    韓味不二 人蔘雞湯 (1/19-2/8)：現折 $160，賣場價 $619 。

▲好市多冷凍櫃區已經有許多年菜上架，吸引許多會員駐足選購。（圖／記者徐銘穗攝）
▲好市多冷凍櫃區已經有許多年菜上架，吸引許多會員駐足選購。（圖／記者徐銘穗攝）
    •    新東陽 五香豬肉片 (1/19-2/8)：現折 $100，特價 $389 。

    •    桂格 5X 參蔘濃縮精華飲 (1/19-2/8)：現折 $350，特價 $1,349 。

    •    正官庄 水梨桔梗清潤飲 (1/19-2/8)：現折 $380，特價 $1,419 。

    •    正官庄 28D 高麗蔘活力飲 (1/19-2/1)：現折 $200，特價 $749 。

    •    白鶴 梅酒原酒 (1/19-2/8)：現折 $110，特價 $419 。

🟡1/19-2/1 居家囤貨必備清單

    •    石安牧場 柔滑布丁 (8 個入)：現折 $60，特價 $239 。

    •    KIRIN 麒麟 生茶 (24 瓶入)：現折 $40，特價 $155 。

    •    桂格有機大燕麥片：現折 $85，特價 $330。

    •    BINGGRAE 香蕉／草莓 牛奶(保久調味乳)：現折 $130，特價 $509。

    •    PM SWEET 綜合馬卡龍 (36 入)：現折 $100，特價 $399 。

    •    BRITA 5重濾菌龍頭式濾水器 附3入濾芯：現折 $890，特價 $3,449。

    •    ARM &HAMMER 多功能小蘇打粉：現折 $60，特價 $239。

🟡好多金與黑鑽卡回饋金攻略
這次最值得關注的是「好多金加碼優惠」活動（2025/12/22 - 2026/01/18）。由於 2026 年度的好多金折抵期間為 1 月 1 日至 2 月 28 日 ，這意味著在 1 月 1 日至 1 月 18 日這兩週內，會員可以同時享有「加碼商品的深度折扣」並使用「好多金折抵現金」 。

要注意的是，除了「好多金」以外，好市多黑鑽卡還有 2% 回饋金，也是開放在此期間抵用。好多金和回饋金是不同的喔，申辦富邦好市多聯名卡的黑鑽卡會員可享二者疊加。建議搭配 App 查詢餘額後聰明消費

▲會員可開啟好市多APP，查詢「好多金」金額與使用期限。（圖／記者徐銘穗翻攝好市多APP）
▲會員可開啟好市多APP，查詢「好多金」金額與使用期限。（圖／記者徐銘穗翻攝好市多APP）
📍好多金 (Fubon Costco 聯名卡)
    •    來源：使用富邦聯名卡於賣場內（2%）或場外（1%）累積。
    •    折抵時間：每年 1 月至 2 月開放於全台賣場折抵（2026 年為 1/1 至 2/28）。
    •    用途：可折抵會員年費或實體賣場消費，結帳時需主動告知人員 。
    •    限制：限實體賣場使用，不適用於線上購物或加油站 。

📍2% 回饋金 (Costco 黑鑽卡)
    •    來源：黑鑽卡會員於賣場內消費累積，每年回饋上限 3 萬元。
    •    用途：主要用於折抵會員年費，亦可於指定期間折抵消費。
    •    與好多金差別：來源為會籍制度而非信用卡，且回饋金累積在黑鑽卡帳戶中，與信用卡的好多金帳戶分開。

項目 好多金 (聯名卡回饋) 2% 回饋金 (黑鑽卡回饋)
來源 富邦 Costco 聯名卡消費累積 黑鑽卡會籍賣場消費累積
用途 折抵年費、每年 1-2 月賣場消費 折抵年費、指定期間賣場消費
形式 1 元好多金 = NT$1 元 累積於黑鑽卡會籍中
期限 需於 2 月 28 日前折抵完畢 通常為去年消費今年折抵
限制 不適用線上購物與加油站 有年度回饋上限 NT$30,000
⚠️特別注意：好多金折抵需在結帳時「主動告知」工作人員，且須於 2026 年 2 月 28 日 前使用完畢，否則將於 4 月 1 日失效喔

資料來源：好市多

相關新聞

好市多突開賣「稀有購物袋」！日本超缺貨　一查台灣價格：更便宜

好市多路人吃不到了？熱狗熟食區「非會員禁買」　2026新制一次看

好市多日本草莓兩盒899元！她讚比LOPIA划算　神級水果禮盒全挖出

完勝鬼塚虎亞瑟士！新「國民神鞋」上架好市多　一搜價格：失望了