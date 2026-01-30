迎接 2026 年，這份最精準的好市多（Costco）2026優惠懶人包正式登場 ！今年 1 月至 2 月的檔期亮點十足，不僅有專業玩家關注的好市多電競筆電優惠直降 1.1 萬元，愛迪達防水戶外運動鞋也限時現省 500 元。加上過年前必搶的好市多新春年菜推薦，以及最重要的好市多好多金折抵2026正式啟動，提醒大家務必在期限內折抵，否則辛苦累積的回饋將會過期歸零，讓您在添購新春物資時能省下大筆開銷 。
🟡1/19 - 2/1 檔期必搶：3C、家電與戶外裝備
這檔期的好市多1-2月特價品項涵蓋了高單價 3C 與生活家電，特別是 1月 19 日至 2 月 1 日期間，許多明星商品祭出驚人折扣：
• ASUS 16 吋電競筆記型電腦：原價 $90,999，現折 $11,000，特價 $79,999 。
• 夏普 10.5／7公斤 滾筒洗脫烘衣機：原價 $25,999，現折 $5,600，特價後 $20,399 。（限線上購物）
• SHARK 自動集塵無線吸塵器：原價$9,999，現折 $2,100，特價 $7,899 。
• ZOJIRUSHI 象印 壓力 IH 炊飯電子鍋：現折 $2,100，特價 $7,799 。
• WHIRLPOOL 惠而浦 25 公升微波爐：現折 $890，特價 $3,449 。
• ADIDAS 男/女 GTX 戶外運動鞋：原價 $2,439，現折 $500，特價 $1,939 。
• TIDE 汰漬洗衣膠囊 (春天草地香)：現折 $330，特價 $899 。
🟡新春年菜與伴手禮加碼：名店美味搶先訂
迎接除夕圍爐，好市多準備了多款名店年菜與補氣禮盒，部分優惠於 1 月19 日或 1 月 26 日起陸續開跑：
• 老協珍 冷凍鮑參干貝佛跳牆 (1/19-2/1)：現折 $380，賣場價 $1,519 。
• 老協珍 冷凍私房東坡肉 (1/19-2/8)：現折 $160，賣場價 $639 。
• 台畜 萬巒豬腳附沾醬 (1/26-2/15)：現折 $100，特價 $379 。
• 大成 冷凍極品花雕雞 (1/26-2/15)：現折 $100，特價 $399 。
• 韓味不二 人蔘雞湯 (1/19-2/8)：現折 $160，賣場價 $619 。
• 新東陽 五香豬肉片 (1/19-2/8)：現折 $100，特價 $389 。
• 桂格 5X 參蔘濃縮精華飲 (1/19-2/8)：現折 $350，特價 $1,349 。
• 正官庄 水梨桔梗清潤飲 (1/19-2/8)：現折 $380，特價 $1,419 。
• 正官庄 28D 高麗蔘活力飲 (1/19-2/1)：現折 $200，特價 $749 。
• 白鶴 梅酒原酒 (1/19-2/8)：現折 $110，特價 $419 。
🟡1/19-2/1 居家囤貨必備清單
• 石安牧場 柔滑布丁 (8 個入)：現折 $60，特價 $239 。
• KIRIN 麒麟 生茶 (24 瓶入)：現折 $40，特價 $155 。
• 桂格有機大燕麥片：現折 $85，特價 $330。
• BINGGRAE 香蕉／草莓 牛奶(保久調味乳)：現折 $130，特價 $509。
• PM SWEET 綜合馬卡龍 (36 入)：現折 $100，特價 $399 。
• BRITA 5重濾菌龍頭式濾水器 附3入濾芯：現折 $890，特價 $3,449。
• ARM &HAMMER 多功能小蘇打粉：現折 $60，特價 $239。
🟡好多金與黑鑽卡回饋金攻略
這次最值得關注的是「好多金加碼優惠」活動（2025/12/22 - 2026/01/18）。由於 2026 年度的好多金折抵期間為 1 月 1 日至 2 月 28 日 ，這意味著在 1 月 1 日至 1 月 18 日這兩週內，會員可以同時享有「加碼商品的深度折扣」並使用「好多金折抵現金」 。
要注意的是，除了「好多金」以外，好市多黑鑽卡還有 2% 回饋金，也是開放在此期間抵用。好多金和回饋金是不同的喔，申辦富邦好市多聯名卡的黑鑽卡會員可享二者疊加。建議搭配 App 查詢餘額後聰明消費。
📍好多金 (Fubon Costco 聯名卡)
• 來源：使用富邦聯名卡於賣場內（2%）或場外（1%）累積。
• 折抵時間：每年 1 月至 2 月開放於全台賣場折抵（2026 年為 1/1 至 2/28）。
• 用途：可折抵會員年費或實體賣場消費，結帳時需主動告知人員 。
• 限制：限實體賣場使用，不適用於線上購物或加油站 。
📍2% 回饋金 (Costco 黑鑽卡)
• 來源：黑鑽卡會員於賣場內消費累積，每年回饋上限 3 萬元。
• 用途：主要用於折抵會員年費，亦可於指定期間折抵消費。
• 與好多金差別：來源為會籍制度而非信用卡，且回饋金累積在黑鑽卡帳戶中，與信用卡的好多金帳戶分開。
⚠️特別注意：好多金折抵需在結帳時「主動告知」工作人員，且須於 2026 年 2 月 28 日 前使用完畢，否則將於 4 月 1 日失效喔！
資料來源：好市多
|項目
|好多金 (聯名卡回饋)
|2% 回饋金 (黑鑽卡回饋)
|來源
|富邦 Costco 聯名卡消費累積
|黑鑽卡會籍賣場消費累積
|用途
|折抵年費、每年 1-2 月賣場消費
|折抵年費、指定期間賣場消費
|形式
|1 元好多金 = NT$1 元
|累積於黑鑽卡會籍中
|期限
|需於 2 月 28 日前折抵完畢
|通常為去年消費今年折抵
|限制
|不適用線上購物與加油站
|有年度回饋上限 NT$30,000
資料來源：好市多