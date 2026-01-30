我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北兩間黑心廠商將少量義大利進口、100%橄欖油與大量低價芥花油混充，並販賣給下游店家、工作室。（圖／翻攝畫面）

台北市融琦國際有限公司、源樂國際有限公司涉嫌將國產低價芥花油混充為高價進口橄欖油，對外標示「原產地：義大利」、「100% PURE橄欖油」，並大量販售給下游餐廳食材批發商及手工皂材料行，僅短短2年便不法獲利至少1500萬元。台北地檢署近日指揮調查局展開搜索，約談4人到案，2名公司負責人各以80萬元交保。檢調查出，融琦公司負責人黃月雪、源樂公司負責人李尚融，為降低成本、牟取暴利，自2024年起僅少量自義大利進口「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」，其餘則在國內大量採購芥花油，並將油品運至新北市深坑區倉庫進行混充。專案小組掌握，2家公司以每20公升橄欖油混入約500公升芥花油（比例約1比25），再以簡陋設備混合後，分裝進「蒙特樂（Menzteler）橄欖油」空桶，貼上不實標籤，對外宣稱為義大利進口純橄欖油，透過批發通路販售。相關混充油品自2024年至今已售出約2萬箱，不法所得高達1500萬元。嘉義市調查站接獲線報後，報請台北地檢署打擊民生犯罪專組檢察官吳啟維指揮偵辦，並於今（2026）年1月20日聯合新北市調查處、基隆市調查站、警方及衛福部食藥署等單位，同步搜索2家公司、深坑倉庫及負責人住處等6處。最終，警方查扣混充橄欖油130箱、混油設備、待分裝的空桶、標籤與帳冊等證物，並由台北市、新北市政府衛生局取樣送驗，以釐清油品成分與流向。檢察官複訊後，認定黃月雪、李尚融涉犯《刑法》詐欺罪及違反《食品安全衛生管理法》，分別諭知80萬元交保，2名員工各20萬元交保，全案仍持續擴大追查銷售去向與下游業者。