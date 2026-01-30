我是廣告 請繼續往下閱讀

▲劉德華當年聲勢如日中天，時常被瘋狂追星族跟車、騷擾。（圖／華映娛樂提供）

瞞婚多年不是偶然 狂熱追星成主因

極端粉絲行徑曝光 宣傳行程宛如驚魂記

出道超過45年的香港天王劉德華，至今仍是華語娛樂圈的指標人物，累積無數經典作品與死忠粉絲，然而他耀眼光環背後，卻也伴隨長期難以想像的壓力，近日演藝圈重量級人物陳嵐（向太）在影片中回憶起1990年代的追星亂象，直言當年部分粉絲的行為已經超出理性範圍，甚至形容「根本像土匪」，讓人至今想起仍感到心驚，直言劉德華之所以隱婚多年，就是想避免被過度關注。向太透露，劉德華之所以長年對感情狀態極度低調，並非刻意營造神秘，而是現實所迫，當年華仔人氣如日中天，住家附近經常有粉絲長時間守候，任何風吹草動都可能引發騷動，在這樣的環境下，他與妻子朱麗倩的關係更必須小心翼翼，避免被過度關注甚至跟蹤，這也成為兩人長期隱婚、低調相守的重要原因。談到朱麗倩的處境，向太語氣中滿是不捨，她指出朱麗倩在尚未公開身分前，幾乎不能與劉德華同車出入：「永遠是另外一輛車。」目的就是避免被粉絲察覺，更誇張的是，為了完全躲避視線她有時甚至必須躲在車內角落，或以毯子遮住全身只求平安通行，這樣的說法也讓外界終於理解華仔為何選擇用長達20年的沉默，換取家人的安全與安寧。向太也分享一段更驚險的親身經歷，她回憶自己過去與劉德華到中國宣傳電影時，曾遇到瘋狂粉絲手持棍棒敲打巴士，強行逼問天王是否在車上，甚至派人直接上車搜查，確認劉德華不在後才肯放行，這類事件並非單一個案，而是多次發生，讓她直呼：「真的太恐怖了！」也凸顯當年追星文化中失控的一面。回顧這段往事，向太也藉機對粉絲提出忠告，她認為追星不該凌駕於生活本身，更不能影響學業與工作：「那不是正確的追星方式。」她強調健康的追星應是在能力範圍內支持偶像，從作品中獲得力量與正能量，而不是用極端行為造成藝人與家屬的恐懼。