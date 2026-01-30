我是廣告 請繼續往下閱讀

壯世代教科文總會參加今年一月中旬於廣州舉行的ECI國際創新獎，成功拿下「公益創新金獎」及最終PK賽第二名，成功把台灣經驗傳播出去。ECI(Global E-Commerce Innovation Awards)全球電商創新獎，通稱艾奇獎。這個獎被定位為「數位經濟界的諾貝爾獎」。它不只關注創意，更強調「創新應用」與「商業價值」。評選標準著重於「創新（Innovation）」是否能轉化為實際的商業成果。這個獎項在大中華區（尤其是中國大陸）非常有影響力，許多推動數位轉型或AI應用的企業會以此獎項作為業界實力的證明。這次參賽，壯世代Strong Generation以「社會作業系統」的新倡議與台灣實踐經驗，獲得國際評審的高度評價，認為壯世代完全符合ECI獎項之時代性、商業性、公共性、創新性四大標準，在13類金獎最終PK賽中，獲得第二名。壯世代教科文總會這次由吳春城創會理事長領銜到場參賽，吳春城致詞時指出: 「如果 AI 已經比人類聰明，為什麼老是出問題的，卻是我們身旁的社會制度呢？我們升級了科技，卻忘了升級社會作業系統。我們忙著讓科技「更快」，卻忽略了社會這套作業系統，其實還停留在農業時代。結果是科技在加速，社會卻在崩解。」全球高齡化讓各國頭疼不已。壯世代發現只要修改社會系統（dos）一個密碼， 芝麻就開門了。這個密碼是一個字 -「壯」。壯世代用一個字，改變一個欠缺方向感的世代。壯世代改變社會演算法-把高齡銀髮的人設改成壯世代，就可以讓高齡者從負債變成資產。壯世代把扶養比的分子(高齡者)壯起來，拉下來當分母，從寄生者變成生產與消費者，整個社會系統，就重新壯起來。吳春城指出: 「新社會系統怎麼被啟動？答案是PSR個人覺醒，CSR企業響應，GSR政府立法，三支火箭一起發射。在台灣，這三支火箭已經點火了! 」第一支火箭：PSR 個人覺醒：點燃思想的火種 ，壯世代總會透過出版、演講、培訓、 媒體推廣等，5年來在台灣已遍地開花，深入人心。第二支火箭：CSR市場覺醒：發現龐大被冷落的消費族群。很多企業開始使用壯世代，讓黯淡無力的高齡市場活躍起來。第三支火箭：GSR 政府覺醒：台灣已通過壯世代促進法，這是全球第一部用55+規劃第三人生的法案，政府各部門已經著手改變了。吳春城表示：「三支火箭要開拓的，不是一條生產鏈，而是一個產業宇宙，遍及百工百業。而且是唯一，人會越來越多的市場。龐大的壯世代人潮等待去拓展生活體驗與社會價值，每一個產業，都需要被重新定義，這也是未來三十年最確定的產業機會。」吳春城創會理事長長獲獎後開心表示：此行的目的不是要參賽，而是傳揚壯世代理念。這次獲獎讓我想到壯世代的世界傳播模式了，到各國參加各種創新競賽活動，這是成本最低的宣傳模式，只要付一些報名費，就可以跟各國創新菁英深度交流，把壯世代的理念傳播出去。接下來打算到日本、韓國、香港、新加坡、東南亞各國，繼續壯世代傳播之旅！