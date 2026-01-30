49歲韓國男星金鍾國（舊譯金鐘國）去年無預警公開婚訊，接著於9月舉辦非公開婚禮，娶回美嬌娘，對於女方身分他一直相當保密。直到昨（29）日金鍾國才在節目《屋塔房的問題兒們》中，罕見談到老婆身分，表示女方是他認識很久的人，本來只把她妹妹看待，某天突然動心才決定展開交往；一向以省錢聞名的金鍾國，更為了老婆砸下62億韓元（約新台幣1.4億元）買婚房，讓身邊好友都直呼不可思議。
金鍾國鬆口談老婆身分！認識很久的妹妹變成情人
金鍾國作為《屋塔房的問題兒們》的固定班底，昨日在節目播出300集特輯時，他放下心防聊天，當全炫茂問他：「哥，你原本是不婚主義，是因為遇到對的人才結婚，還是本來就有結婚念頭才遇到她？」金鍾國直白回答：「我一直覺得『必須結婚』，而且要以我理想中的方式結。」
另一名班底金淑則追問：「這個時候，那位（老婆）就出現了嗎？」金鍾國害羞透露：「其實結婚前就認識她了。」金鍾國坦言老婆是他認識很久的女生，本來只把她當妹妹看待，「但某個瞬間突然覺得…和這個人結婚的話，應該會很幸福吧！」於是才跟女方告白，並順利展開交往。
金鍾國的浪漫發言讓不少粉絲都笑開懷，虧他果然是戀愛中的男人，提到老婆都會忍不住羞澀，「原來是朋友變情人啊」、「從他的眼神可以看出來，是遇到真愛了呢」、「老婆一定本來就很喜歡他」、「希望這對可以長長久久」、「祝哥哥永遠幸福喔」。
金鍾國老婆是圈外人 他甘心買62億豪宅寵妻
而關於金鍾國老婆的職業，他本人只透露女方是圈外人，由於金鍾國結婚前經常飛美國，因此也有粉絲推測，老婆之前應該住在美國，更傳出她是38歲的某化妝品公司CEO。但金鍾國從未回應這些捕風捉影的流言，為了婚後跟老婆同居，一向省錢的他更大手筆花費62億韓元，在首爾江南區論峴洞的頂級住宅區買婚房，看得出來他相當寵妻。
資料來源：韓網nate
