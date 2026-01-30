我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市25歲饒姓男子去年深夜前往博弈老闆彭男位於招待所的據點討薪，未料剛進包廂便遭拘禁凌虐，眾人不僅以甩棍毆打、剪刀猛刺四肢，甚至用打火機火燒其肛門，還強迫餵食毒品，最終導致饒男休克身亡。台中地院審理後，今（30）日依凌虐傷害致死罪，判處主嫌彭男12年徒刑、共犯邱男11年。彭男為博弈事業負責人，饒男則是其旗下員工。去（2025）年11月23日深夜11時許，饒男因遲遲未領到薪資，由女友王女騎車載他前往彭男所在招待所，未料一進包廂，便遭彭男、邱男及多名不詳身分者控制行動，強行拘禁，隨即展開一連串凌虐行為。檢方查出，饒男在招待所內被逼脫去內褲，雙手、雙腳遭手銬銬住，完全喪失反抗能力，眾人接著持甩棍朝其全身猛力毆打，並以打火機燒灼頭髮、耳朵及肛門，再用膠帶纏繞其手臂與腹部，集中朝小指、拇指施暴，甚至持剪刀刺向四肢。過程中，彭男等人還強迫饒男施用K他命、毒咖啡包，導致其身體狀況急遽惡化，最終陷入休克。眼見饒男狀況不對，彭男等人這才聯絡他人，將饒男送往梧棲童綜合醫院急救，但饒男到院前已明顯死亡。警方獲報後循線追查，認定彭男為主要施暴者，將其逮捕送辦。台中地檢署偵查終結後，認定彭男涉犯毒品危害防制條例中脅迫他人施用毒品，以及凌虐傷害致死等罪，案件原本規劃由國民法官審理，後轉軌改採通常程序。法院審酌彭男等人手段兇殘、對被害人造成極大痛苦，最終判處彭男12年、邱男11年徒刑。