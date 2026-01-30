台北君悅酒店表示，「雲錦中餐廳」自2015開幕，有多間隱密包廂，是許多政商名流喜愛聚餐的去處，餐廳統計菜單內人氣菜色，羅列出「三王雙后」，包含招牌烤鴨、砂鍋花膠火朣雞湯與「天龍國水餃」稱號的芹香鱈魚水餃，雙后則為木桶豆花、相思蜜鬆糕。即日起，凱悅天地會員全館用餐享85折；信義、大安、松山、南港、內湖、文山六區居民或企業員工，出示相關證件享9折優惠（包廂不適用）。
台北君悅酒店在11年前推出一款「天龍國水餃」，也就是由飯店內的中餐廳「雲錦中餐廳」所推出的「芹香鱈魚水餃」，當時售價一盤8顆320元，加一成後平均每顆44元。10年下來，配方比例略有調整，加上原物料也上漲，目前則是每顆77元。
為市場區隔 水餃以鱈魚肉做主餡料再加蝦漿、花枝漿
據台北君悅酒店說法，這款水餃當初發明之時就刻意要與市場做區別，因此不是常見的豬肉水餃，而是以頂級遠洋鱈魚肉作為主要餡料，另外裡頭還拌入蝦漿、花枝漿、豬肉末，並有芹菜、胡椒等提香。
尤其做餃子餡總會「打水」，也就是逐量加入水分，讓餡料能多汁，而這款「芹香鱈魚水餃」卻是加入海鮮高湯，讓鮮味更明顯，加上現點現做，所以剛上桌的水餃，大多時候在咬下瞬間時，即能感受口中有著鮮香湯汁；至於滋味，入口先有明顯的芹菜香，接著是魚肉與各式海鮮帶出的鮮甜，最後會在嘴裡留下清雅的芬芳尾韻，而吃此水餃可沾獨家水餃辣椒醬油，但是《NOWnews》記者實際品嚐數顆，都覺得不需沾醬，就相當夠味。
人氣菜色「三王雙后」 還有歷經24小時才能做好的烤鴨
此次雲錦中餐廳針對人氣菜色推出「三王雙后」，除了天龍國水餃之外，還有招牌烤鴨四吃（每份4000元 +10%），雲錦中餐廳以每日限量方式供應，每年熱賣逾3千隻北京烤鴨，餐廳嚴選油脂豐富、肉質細嫩的3公斤櫻桃谷鴨入饌，歷經24小時製程，依傳統工序將鴨身充氣、汆燙、淋麥芽糖醋，再風乾10小時、冷藏靜置後以200°C掛爐燒烤70分鐘，保留肉質鮮甜原味，並推出一鴨四吃。
另外還有砂鍋花膠火朣雞湯（售價3600元 +10% ），雞湯以土雞骨、洋蔥、芹菜等時蔬為基底，歷時16小時慢熬出如凝脂般的奶白湯色，再加金華火腿、花膠、珠貝、娃娃菜、仿土雞燉1.5小時，喝起來膠質黏嘴。
另外也推薦兩道受歡迎的甜點，即是可搭配大甲芋頭圓、金山地瓜圓、蜜製花生與軟糯紅豆的木桶豆花（6人份680元+10%），還有拌入萬丹紅豆、大腰豆的相思蜜鬆糕（每份300元+10%）。
台北萬豪推出「魔幻巧刻」雙人下午茶 選用「
巧克力界愛馬仕」
此外，台北萬豪酒店也宣告，一樓大廳酒吧Lobby Lounge則是推出「魔幻巧刻」雙人下午茶，嚴選素有「
巧克力界愛馬仕」美譽的法國頂級品牌法芙娜， 主廚以12款不同產地與風味的頂級巧克力為基底，大膽玩轉味蕾。
從酸甜莓果、糖漬白桃、濃郁咖啡、辛香朝天椒及大溪地香草，
將酸甜苦辣等多重滋味完美融合， 引領巧克力迷細細品味其變化萬千的迷人魅力。「魔幻巧刻」 雙人下午茶1880元+10%，含兩人份精緻甜鹹點、 咖啡或茶，亦可升級為含有酒精的摩卡咖啡或熱可可套餐2080元+10%，感受加倍濃郁的絕妙滋味。「魔幻巧刻」 雙人下午茶自2月1日起至4月30日每日下午2時至5時限期供應 。
資訊來源：台北君悅酒店、台北萬豪酒店
從酸甜莓果、糖漬白桃、濃郁咖啡、辛香朝天椒及大溪地香草，