嘉南羊乳小編近期在Threads爆紅，憑藉小編有溫度的話語，加上超認真海巡回應網友，廣受一堆粉絲喜愛，但近日有行銷公司爆出與嘉南羊乳合作「代操Threads」爭議，事後嘉南羊乳小編澄清道歉，但行銷公司反遭炎上，如今還把社群官方帳號全關閉。針對行銷公司爭議，業界人士認為踩到大忌，坦言「對於會高調談論客戶案例的同業感到奇怪」。
行銷公司自爆代操嘉南羊乳Threads！遭炎上帳號全關了
昨日一家行銷公司在Threads發文宣揚，表示「幫嘉南羊乳操作Threads，紅到被別人拿來做推廣服務廣告」，還提到這是雙向奔赴最佳典範，但因嘉南羊乳小編每天都很賣力和網友互動，被爆代操爭議讓一票粉絲心碎，後續嘉南羊乳小編緊急出來澄清，甚至一路回到半夜2點，靠真誠挽回品牌形象。
但行銷公司下場卻不同，先是發出貼文的行銷公司員工將Threads、IG等社群平台全轉成私人帳號，但後續網友找出行銷公司帳號，灌入公司社群平台留言開罵。稍早記者查詢行銷公司社群社群帳號，Threads、臉書等平台都已關閉、無法查看，但官網仍還保留，官網知名合作品牌中，也有高掛「嘉南羊乳」的商標。
嘉南羊乳被行銷公司害慘！業界也看傻眼：世界奇觀
行銷公司這番操作連業界也坦言不解，曾任職公關公司、行銷人兼網美的王緒緒在Threads提到，表示從事行銷這麼多年，不論甲方、乙方都熟悉過，但從來不會以「個人」名義在在網路上公開手上的客戶、產品或案子，頂多只能模糊的描述一個事件。
王緒緒進一步解釋，通常只會看到行銷公司老闆，分享自身很友好或多年合作的案例，但需事先取得同意或交情夠深，「私下同行朋友們聊什麼都可以，在網路上發表真的不妥，主要是客戶沒同意啊，乙方死罪」。
社群平台上亦有許多從事行銷業的網友發聲，「做行銷幾年，看到真的覺得是世界奇觀」、「行銷公司十年，我對於會高調談論客戶案例的同業也是感到奇怪」、「以品牌方，如果當初合約沒有簽不能說有合作，是可以講的。但！正常的行銷公司不會講合作內容！真的很沒職業道德」，認為本次行銷公司踩到業界大忌。
嘉南羊乳爆代操急澄清！小編海巡回到半夜挽救形象
對於相關爭議，嘉南羊乳小編列4大點回應，公司確實有與行銷公司合作，主要是幫助嘉南羊乳將Logo形象代表的羊變得更加靈活生動，也坦承視覺設計、IP設計應用並非他們擅長的領域。本次因行銷公司用詞不夠周全，導致大眾產生不舒服的感受，對於這點真心感到抱歉。
嘉南羊乳小編認為，行銷公司並不是故意，僅是表達方式出了差錯，使用到不夠精準的用詞，也澄清Threads上每一篇貼文、每一次回文與海巡，都是由公司內部與羊編親自執行，強調「羊的圖片是行銷公司協助設計沒錯，但『什麼時候用、怎麼用、用在哪一句話後面』都是由我這邊決定，而不是對方代為操作帳號」
嘉南羊乳小編完整回應
一、行銷公司確實有參與，他們的角色是在「設計與視覺建議」上，協助我們把原本較制式的Logo羊，延伸成現在大家看到比較有表情、有動作、有風格一致性的羊。
二、Threads的發文與回文，只能由單一窗口執行，原因其實很單純：如果同一個帳號同時有兩個、三個人在回文，語氣、節奏、幽默感一定會亂掉，所以Threads上的每一篇發文、每一則回文、每一次海巡，確實都是由我本人「羊小編」，單一窗口在負責執行。
三、圖片是團隊合作，使用方式由我們自己決定，羊的圖片是行銷公司協助設計沒錯，但「什麼時候用、怎麼用、用在哪一句話後面」，都是由我這邊決定，而不是對方代為操作帳號。
四、客服與實務執行本來就不是同一個人，官方客服、經銷商聯繫、配送與售後，本來就是由總公司其他同事協助在處理，這也從來不是羊編我一個人扛。
資料來源：嘉南羊乳Threads、王緒緒