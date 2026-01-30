我是廣告 請繼續往下閱讀

行銷公司自爆代操嘉南羊乳Threads！遭炎上帳號全關了

▲有行銷公司出面透露，自己公司幫嘉南羊乳代操Threads，引爆許多粉絲不滿。（圖/Threads）

稍早記者查詢行銷公司社群社群帳號，Threads、臉書等平台都已關閉、無法查看，但官網仍還保留，官網知名合作品牌中，也有高掛「嘉南羊乳」的商標。

▲行銷公司關閉社群帳號，但官網仍還保留，知名合作品牌中高掛「嘉南羊乳」的商標。（圖／行銷公司官網）

嘉南羊乳被行銷公司害慘！業界也看傻眼：世界奇觀

不論甲方、乙方都熟悉過，但從來不會以「個人」名義在在網路上公開手上的客戶、產品或案子，頂多只能模糊的描述一個事件。

分享自身很友好或多年合作的案例，但需事先取得同意或交情夠深，「私下同行朋友們聊什麼都可以，在網路上發表真的不妥，主要是客戶沒同意啊，乙方死罪」。

▲台灣40年老品牌嘉南羊乳去年再度爆紅，全因為社群「羊編」幽默風趣的發文風格，增加許多忠實年輕粉絲。（圖／嘉南羊乳）

嘉南羊乳爆代操急澄清！小編海巡回到半夜挽救形象

公司確實有與行銷公司合作，主要是幫助嘉南羊乳將Logo形象代表的羊變得更加靈活生動，也坦承視覺設計、IP設計應用並非他們擅長的領域。

澄清Threads上每一篇貼文、每一次回文與海巡，都是由公司內部與羊編親自執行

▲嘉南羊乳在Threads幽默風趣的發文風格，也吸引不少粉絲與新訂戶。（圖／Threads@嘉南羊乳）

嘉南羊乳小編完整回應