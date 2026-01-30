我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立院黨團即將改組，將由現任民進黨團總召柯建銘，對上「新潮流」推派的立法院前副院長蔡其昌。蔡其昌今（30）日受訪時坦言，他想了很久，最後覺得這是使命、是必然的承擔，因此毅然決然接受；對於總統賴清德是否「勸進」，他說，沒有到勸進，黨內同志希望他多點承擔，而總統也曾偶然表達，希望他在立法院多多幫忙。立法院第11屆第4會期即將落幕，新會期將於2月1日展開，柯建銘日前前往登記參選總召後，蔡其昌昨也宣布參選登記。蔡其昌上午受訪時表示，黨團每年都會發意願調查表，他昨已完成登記，過程中獲得不少黨內前輩鼓勵，也有同志希望他「多一點承擔」；他提到，賴清德曾在偶然機會表達，希望他能在立法院多幫忙，他再三反覆思考後決定參選，「這是使命、必然的承擔，就毅然決然接受」。對於蔡其昌身兼中職會長，是否憂心因經典賽分身乏術？蔡其昌說，他擔任會長不需要上班，也沒薪水能領，只有重大事項要出席、重大事務要主持開會，現在聯盟有很多優秀幹部協助，不會產生嚴重衝突。至於這是否解讀為「賴系」與「非賴系」對決？蔡其昌駁斥，沒有這個問題，他跟柯總召感情也不錯，過去他當幹事長時，兩人配合也很好。蔡其昌提到，柯建銘是黨內不可多得的人才，這輩子奉獻給立法院、民進黨，其努力大家都有看到的，每個階段都必須有人出來承擔，民主政治、政黨政治往下走，這都是必然的過程。他強調，柯總召是民進黨過去貢獻非常多的人物、尊敬的前輩，選完還是黨內同志、在黨團一起運作。