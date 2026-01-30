很多家庭會用科技海綿來清洗碗盤、清潔家裡的污垢，只需要用清水搭配科技海綿，就能把髒污清乾淨，但林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，科技海綿不耐高溫，遇到較高的溫度就有可能會釋放三聚氰胺和甲醛，毒物專家林中英也提醒，科技海綿絕對不可以在高溫及含油的環境使用，否則很容易釋放化學物質，因此絕對不能拿來洗碗、鍋子、餐具等，會接觸到食物的用具。
科技海綿原料是三聚氰胺 殘留恐危害健康
顏宗海日前在節目《健康e起聊》表示，科技海綿主要成分有三聚氰胺和甲醛製成，使用後會越變越小，還會慢慢釋放出三聚氰胺，尤其是冬天如果用溫熱水洗碗，科技海綿更容易釋出三聚氰胺，因此不建議用在清洗餐具，如果是清洗玻璃窗、地板、流理台等還可以。2008年中國發生毒奶粉事件，就是因為有不肖業者將三聚氰胺放進奶粉中，導致多名嬰兒罹患腎結石。
因此顏宗海提醒，使用科技海綿清洗餐具，如果沒有沖乾淨，可能會有殘留風險，若吃下肚恐對健康造成危害。除了科技海綿之外，大掃除時清潔用品也要小心，像是漂白水不能跟鹽酸混在一起，會產生致命的「氯氣」，吸入後可能導致吸入性肺炎、肺水腫，最嚴重還會呼吸衰竭。
美耐皿高溫容易融出毒性 別用在食物上
肝膽腸胃科醫師范泉山也在節目《醫次搞定》中指出，科技海綿由三聚氰胺與甲醛發泡製成，就是俗稱的美耐皿樹脂，早期常被用來做成碗盤等餐具，不過因為高溫會釋放毒性，因此被禁止使用在食品相關清潔用途。三聚氰胺對於肝臟和腎臟的毒性強，長期接觸可能會導致腎結石，甚至會增加腎臟與膀胱癌風險。
毒物專家林中英提醒，科技海綿絕對不可在高溫、含油的環境下使用，以免化學物質更容易釋放，家中常見的美耐皿餐具也要注意使用年限，如果發現餐具顏色變黑，表面有裂紋、彎曲等情況，要馬上更換，避免碰到有熱度的菜，溶出化學物質。另外，選購清潔用品時，要留意有沒有標示食品級安全認證，若想使用科技海綿，最好用在磁磚、牆面或浴室等，不會跟食材直接接觸的表面。
資料來源：健康e起聊、醫次搞定
