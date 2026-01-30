我是廣告 請繼續往下閱讀

▲King & Prince永瀨廉、高橋海人首度合體來台。（圖／記者葉政勳攝）

永瀨廉、高橋海人首度合體來台 粉絲接機超守秩序

▲超過400多位粉絲卡位松山機場迎接King & Prince永瀨廉、高橋海人。（圖／記者葉政勳攝）

King & Prince去年《紅白》勁歌熱舞 今年首現身舞台拜年

▲King & Prince永瀨廉、高橋海人站定位給媒體拍照。（圖／記者葉政勳攝）

日本人氣男團King & Prince成員永瀨廉、高橋海人去年透過、隔空陪伴台灣歌迷過年後，這次終於親自踏上台灣土地，將於明天前往台北小巨蛋錄製《2026超級巨星紅白藝能大賞》，2位成員今（30）日中午12：32抵達台北松山機場，出來看到400多位歌迷接機，開心的揮手致意，站定位給媒體拍完照後，還喊出中文「謝謝大家」，而有禮的不只藝人，粉絲們全程零暴動，乖乖站在原定尖叫，相當守秩序。永瀨廉、高橋海人分別穿著藍色跟咖啡色的外套、帽子素顏現身松山機場，人還沒走到接機大廳，眼尖的粉絲就發現偶像身影，紛紛尖叫迎接，雙帥看到映入眼簾的人潮，則是露出驚訝的表情，也開心揮手致意，還站定位讓媒體拍照，離開時，永瀨廉也口語喊出中文「謝謝大家」，相當有禮貌，不過他們停留不到3分鐘就上車離開。今天值得一提的名場面，就是藝人出來後，粉絲全部乖乖站在紅色封鎖線後面，沒有暴衝、沒有偷摸藝人，在等待藝人拍照時，還大聲告白喊話，讓永瀨廉、高橋海人害羞的轉頭微笑，這一回頭的動作也是引發陣陣尖叫。其實永瀨廉、高橋海人尚未落地，松山機場接機大廳在12點前就已經湧入400多位歌迷卡位，除了海景第一排水洩不通，出口左右也擠滿人潮，有的拿布條、有的拿應援扇子，只希望能被偶像看到，也希望雙帥能夠感受到台灣歌迷的熱情，也因為畫面太壯觀，吸引不少旅客駐足詢問：「你們要接機喔？」場面十分熱鬧。去年（2025），錄製限定演出畫面，連線陪伴台灣歌迷過新年，他們接續送上〈moooove!!〉、〈Cinderella Girl〉節奏感十足的金曲，不只棚內視覺隨著歌曲風格轉換，兩人的服裝設計也藏滿巧思，誠意引爆討論。永瀨廉當時分享過年過節回憶，久違和朋友一起到寺廟參拜，大家都抽到「中吉」，也說很享受回老家過年「一天吃五餐」的特權；高橋海人自曝只吃了3個麻糬，但是為了《紅白》演出，即使美食當前也得做好飲食管理，並期待透過這次演出，能讓更多台灣觀眾認識King & Prince，盼望能早日親自來台和大家見面，如今終於實現，，跟&TEAM、林志穎、蘇慧倫、動力火車、TRASH、告五人、someshiit 山姆、JUD 陳泳希、黃偉晉、Feng Ze 邱鋒澤、李佳薇、李佳歡、李千娜、顧穎、Karencici、白安、蔡旻佑等人跟大家度過2026農曆新年。