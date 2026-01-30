我是廣告 請繼續往下閱讀

已婚的前桃園市政府消防局助理員楊仁碩，被查出在任職期間侵占女性友人遺留車內的皮夾與現金，還多次偷拍女子私密影像，甚至將與女子約砲時偷拍的性影像及多張偷拍下體照片，存放在公務電腦內，公私界線徹底崩壞。更震碎眾人三觀的是，楊男到案後坦承，自己早在2002至2003年間，曾三度持刀尾隨女子並性侵得逞，卻因事隔多年躲過刑責，直到近年另案曝光，塵封20多年的性侵懸案才真相大白。桃園市政府因此將他移送懲戒，懲戒法院今重懲「免除職務」，楊男鐵飯碗正式不保，全案仍可上訴。調查指出，楊仁碩於2002年7月、同年12月及2003年2月，分別持刀性侵3名女子，警方當年研判為同一人所為，卻因未採集到DNA始終未能破案。楊男不僅未被揪出，還順利考上公務員，進入桃園市消防局服務。直到近年再度涉案，檢警比對後確認他就是當年性侵真兇，楊男也坦承犯行，但因超過10年追訴期，檢方依法處分不起訴。不過，楊男仍難逃其他刑責。檢警清查發現，他於2021年9月侵占女性友人遺留在車內、價值約5000元的皮夾及2000元現金；另在偵辦性侵案時，從其公務電腦中查獲名為「花冊」的資料夾，內存2部偷拍性影像檔及另名女子的9張偷拍下體照片。相關案件經法院審理後，侵占部分判罰金1萬元確定，一起偷拍案判刑6月確定，另一起偷拍案判刑5月確定。懲戒法院審理時，也揭露楊男長期在機關內的惡行。合議庭指出，他在辦公處所行為乖張，曾在走廊故意用肩膀撞同仁並嗆聲「不然你要怎樣」，上班時間頻繁長時間通話，疑似兼差營利；歷年考核多遭註記「態度傲慢、能力差」、「工作消極，影響團隊士氣」，長年考績不佳。合議庭綜合觀察評估後，認為楊仁碩的行為已造成社會對公務員整體評價的貶抑，嚴重損害公務員名譽及政府信譽，更動搖人民對其從事公務的信任，已無繼續留任的正當性，有必要汰除退場，今作成「免除職務」的懲戒處分。全案仍可上訴。