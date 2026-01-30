我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄧巧佩是黃捷立委服務處的執行長，深耕基層多年，強調自己出身護理專業，對社會服務充滿熱忱。（圖／記者蔡佳宏翻攝）

高雄市鳳山區市議員參選人鄧巧佩，與民進黨高雄最年輕的市議員鄭孟洳一起，在澄清路與九如路口向市民拜票。這也是繼立委黃捷推薦後，另一位民進黨青年局副局長現身力挺，象徵民進黨青年世代對護理專業人才投入地方政治的高度重視。鄭孟洳議員表示，她與黃捷委員皆為黨內年輕世代代表，且同任民進黨青年局副局長，兩人皆看中鄧巧佩長年擔任幕僚的沉穩資歷。鄭孟洳指出：「巧佩具備護理師背景，這種細緻入微的特質是議會最需要的，她能精準發現長照與婦幼政策的死角。」鄧巧佩是黃捷立委服務處的執行長，深耕基層多年。黃捷在陪同掃市場的推薦詞中提到，巧佩是一位「始終在制度裡替人多想一步」的幕僚，面對困難選擇承擔，是鳳山不可多得的實務型人才。鄧巧佩強調，自己出身護理專業，對社會服務充滿熱忱。她表示：「護理師的養成教育讓我們學會關懷與精準執行，我希望將這份專業帶進議會，催生多元文化、保障婦幼權益，並健全鳳山的長照生活機能。」面對三月份即將到來的民進黨內初選，鄧巧佩展現勢在必得的決心，也誠懇拜託鳳山鄉親在電話民調中給予支持，讓專業護理師進入議會，為市民的生活品質把關。