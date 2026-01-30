我是廣告 請繼續往下閱讀

總統府今（30）日表示，總統賴清德日前致函，響應教宗「2026年世界和平日文告」。賴清德表示，他深信任何以武力或脅迫改變台灣現狀的方式，都無法帶來真正和平；唯有建立在尊重人權與民主價值上的互信與對話，才能建構永久和平。總統府上午發布新聞稿指出，賴清德日前致函天主教教宗良十四世（Pope Leo XIV），響應教宗「2026年世界和平日文告」。賴清德指出，教宗2026年世界和平日文告，主題為「願平安與所有人同在，邁向沒有武裝並解除武裝的和平」，呼籲世人拒絕暴力與戰爭，追求建立在愛與正義上的真正和平，並將此理念落實於日常生活中，他深表認同及感佩。賴清德表示，教宗以「黑暗與光明的對比」指出，人類正處於新世界誕生的艱難時刻，唯有看見並相信光明，方能戰勝黑暗。他感觸尤深，早在1921年，台灣民主先驅蔣渭水先生即倡議非武力與世界公民理念，期許臺灣成為「世界和平第一關的守衛」，今日，位處第一島鏈戰略位置的臺灣，牽動世界地緣政治發展，台海和平穩定攸關人民安全與福祉，更是全球安全與繁榮重要基石。他一再強調，民主、和平與繁榮是台灣的國家路線，也是台灣與世界的連結。賴清德提到，台灣面對區域內極權國家長期軍事脅迫、政治恫嚇，以及扭曲聯合國大會第2758號決議與二戰歷史文件，藉以矮化我主權地位等作為，始終選擇以實際行動維護台海和平，台灣願在對等與尊嚴原則下，持續對話溝通，促進彼此繁榮發展。賴清德說，他深信任何以武力或脅迫改變台灣現狀的方式，都無法帶來真正和平；唯有建立在尊重人權與民主價值上的互信與對話，才能建構永久和平。賴清德表示，聖座指出，因先進科技及人工智慧持續運用於軍事領域，正加劇武裝衝突的悲劇風險。他對此深有同感，並認為各國應共同建立規範，確保科技發展不遭濫用於破壞和平。他說，台灣正推動「AI新十大建設」，規劃於2040年前培育50萬名AI人才，並持續發展可信賴的人工智慧與半導體產業，也願強化國際供應鏈，成為維護區域和平的穩健力量，並協助中小微型企業導入人工智慧完成數位與綠色升級轉型，回應氣候變遷挑戰。賴清德提到，教宗文告指出，肩負最高公共責任者，應本於互信、誠意進行談判與忠實履行承諾，建立更具人道精神的國際關係，台灣積極推動價值外交，並以自由、民主、法治等價值為基石，發揮「Taiwan Can Help」的人道精神，與志同道合國家緊密合作，共同對應全球挑戰，就是以行動證明台灣樂願承擔國際責任，為全球福祉貢獻心力。賴清德說，謹代表台灣人民及政府，重申願以具體行動，與教廷攜手促進世界和平，共同實踐以人權為核心的普世價值。