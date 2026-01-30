被封為「台灣第一代女諧星」的資深藝人秦菲菲，淡出演藝圈多年後的近況被型男主持人陳鴻曝光。現年73歲的秦菲菲當年轉戰餐飲業，在台北經營早餐店，靠著薄利多銷的經營理念，多年來累積巨額財富，在東區坐擁億萬房產。從她和陳鴻等人一起私下聚餐的照片也可看出，秦菲菲目前還非常健康，模樣與過去相差不大。
淡出螢光幕轉行 早餐店收入曾多3倍
秦菲菲過去是張小燕主持的節目《綜藝一百》的班底之一，與顧寶明、方芳等人合作，能歌能演又擅長搞笑，被譽為台灣女諧星始祖。但她在39歲時選擇淡出演藝圈，改從零開始學做早餐生意，曾透露開店後收入甚至比當藝人時期多出3倍，在薄利多銷的傳統早餐業中闖出亮眼成績。
陳鴻與秦菲菲聚餐曝光她近況 稱讚：溫暖大姐姐
主持人陳鴻30日凌晨在社群分享與秦菲菲及一票老友聚餐的照片，感性寫下「曲終人未散」，透露這場聚會是在參加完曹西平告別式後的餐敘。陳鴻形容秦菲菲是「務實且溫暖的大姐姐」，即使從商成功，也不迷戀虛榮，依舊保持親切作風，私下聊天時充滿喜感，總能把朋友逗得哈哈大笑。
飯局談曹西平往事 稱他是「台灣西城秀樹」
聚餐中秦菲菲也聊起已故藝人曹西平的往事，回憶對方當年在演藝圈的風采，直言：「四哥不但是70年代台灣第一代的小鮮肉」，更被譽為「台灣西城秀樹」。她透露曹西平私下毫無架子，甚至曾在游泳池畔親自示範蝴蝶式泳技，讓她至今印象深刻，稱讚對方真性情、待人真誠。
秦菲菲仍熱愛表演 想考街頭藝人執照做公益
雖然早已淡出螢光幕，秦菲菲仍對表演充滿熱情。她曾透露有空會到老人院獻唱，也會主動捐款幫助需要的人，甚至計畫去考街頭藝人執照，常到百貨公司附近觀摩，對人生保持高度熱忱。從一代諧星到早餐店女王，秦菲菲用不同舞台延續人生精彩，也讓外界再次看見她不變的幽默與溫暖。
資料來源：陳鴻臉書
