為全力備戰 2027 年亞太經合會（APEC），越南富國島正式按下城市加速鍵。當地近日同步啟動兩項超大型都市開發案，總投資金額高達 69.55 兆越盾（約 26 億美元），不僅將為島嶼新增約 1.2 萬間飯店與服務式住宅，也宣告富國島正式邁向國際級會展與外交舞台。這兩項開發案於 1 月 28 日動土，由富國島特別行政單位攜手太陽集團（Sun Group）推動，分別為「白達都綜合都市區」與「翁觀山生態觀光綜合都市區」，同屬 APEC 2027 相關的 21 項重點基礎建設計畫之一，肩負接待各國領袖與高層代表的重要任務。官方指出，兩大專案完工後，將結合大型住宿設施、商業中心與全新都市公共空間，不僅可支援國際會議、外交活動與高端旅遊需求，也將徹底改寫富國島的城市與海岸景觀，提升整體國際能見度。其中，「白達都綜合都市區」面積超過 88 公頃，投資金額約 64 兆越盾，基地緊鄰 APEC 大道與會展中心，規劃高樓飯店群、購物中心、公共廣場與濱海開放空間，預計提供近6,500個住宿單位，主打會議客群、官方代表團與奢華旅遊市場。另一項「翁觀山生態觀光綜合都市區」則占地約 21 公頃，投資金額約 5.55 兆越盾，定位為結合住宿、服務與零售的生態型都市，預計新增約 5,200 間服務式公寓，強調綠色發展與永續觀光概念。越南總理范明政在動土典禮上表示，APEC 2027 對越南具有高度外交戰略意義，基礎建設是否到位將是成敗關鍵。他也要求各開發單位確保工程進度、品質、勞工安全與環境保護，同時推動綠色轉型、數位管理與智慧城市發展，讓富國島不只是短期的峰會舞台，而是長期的國際交流樞紐。