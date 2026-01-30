我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中北屯崇德、天津路口火警 多棟店面延燒（圖/記者鄧力軍翻攝）

台中市北屯區崇德路與天津路口今（30）日上午驚傳火警。台中市消防局於上午10時16分接獲報案，指稱住商混合區一處店家冒出大量濃煙，火勢迅速蔓延；警方於10時30分接獲消防局通報後，立即派員到場協助交通疏導與管制。現場有家具、寢具相關店面，火舌自一樓竄出後迅速延燒，接連波及周邊多棟鐵皮建物，包括寢具店、髮廊等至少5間店面受燒，火勢一度猛烈，滾滾黑色濃煙直衝天際，數公里外仍清楚可見。由於火場鄰近加油站，安全風險升高，讓不少路過民眾目睹後驚呼連連。消防局獲報後，立即出動第八大隊、文昌分隊等共12個單位前往灌救，動員26輛消防車、53名消防人員投入搶救。指揮官考量現場緊鄰加油站，隨即擴大封鎖範圍，並部署多線水柱壓制火勢，防止延燒擴大。火場內可見鐵門遭高溫燒得扭曲變形，屋內裝潢與寢具助長火勢，空氣中瀰漫刺鼻焦味。警方同步在周邊實施交通管制，協助疏導車流，並呼籲用路人配合改道行駛，避免影響救災動線。截至目前，消防人員持續灌救中，初步已排除有人員受困或傷亡，詳細起火原因及實際財物損失，仍有待消防單位進一步調查釐清。