日本人氣女星橋本環奈主演日劇《不良醫！》話題持續延燒，不只「前不良少女變腦神經外科醫師」的反差設定掀起討論，她在劇中竟然還原地多了一個爸爸，與資深演員吉田鋼太郎飾演的父親角色火花滿滿。橋本環奈親自分享拍攝幕後，直言兩人很快培養出自然到不行的父女默契，甚至笑說相處久了，真的會有種血脈相連的錯覺。《不良醫！》由橋本環奈主演，故事描述一名原本是不良少女的女孩田上湖音波，因為摯友意外身亡而受到巨大衝擊，之後拚命念書，最終成為一名腦神經外科醫師。她在貼近患者、陪伴病人的同時，也以充滿行動力的方式，對守舊僵化的醫療現場進行改革，是一部醫療娛樂作品。《不良醫！》每週二在friDay影音更新播出，線上看「」。橋本環奈在日劇《不良醫！》中，挑戰「前不良少女卻成為醫師」反差角色，與飾演父親田上潮五郎的吉田鋼太郎之間的父女對手戲，是本劇的一大看點，橋本透露實際合作後很快就建立起自然的親子默契，談到與吉田鋼太郎的互動，形容對方是「只要在現場，氣氛就會被帶動起來」的人，甚至在走位或彩排階段，工作人員常常會因吉田的表現忍不住笑出來。吉田在某場戲中僅是大喊女兒名字「湖音波——！」就讓現場氣氛瞬間充滿歡樂，讓她感受到聲音本身就能產生強烈喜感。橋本環奈還提到，2人正式對戲時拍攝節奏非常順利，快到讓她一度懷疑「真的可以這麼順嗎？」即使還有父女戲尚未完成，心中卻已經篤定後續一定能順利完成。她笑說，吉田把「有點煩人的爸爸」詮釋得恰到好處，也讓她在短時間內就產生彷彿真的血脈相連的感覺。至於角色本身，橋本環奈形容湖音波是一個個性鮮明、只要站在場上就能改變氣氛的存在，她指出湖音波始終把患者放在第一位，不只是治療疾病，甚至連病人的未來都一起扛在肩上，認為湖音波拚上性命面對工作的態度正是角色最帥氣的地方，而即使被討厭，也要把該說的話說出口的作風，讓她產生強烈共鳴：「讓認真做事的人吃虧的世界，總覺得哪裡不太對！」在「前不良少女」設定下，橋本也首度穿上特攻服拍攝，笑說意外合身，搭配金髮假髮，讓拍攝過程充滿新鮮感。劇中還有不少需要以低沉嗓音大吼的場面，她透露為了避免喉嚨受損，彩排時會刻意保留力道，並透過飲食與日常保養維持狀態。醫療戲方面，像是導管手術場面難度不低，也在醫療監修老師耐心指導下，逐步建立起信心。