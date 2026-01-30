被封為「台南最強草莓冰」的台南老店「冰鄉」，每年都會在冬季推出草莓牛奶冰，上頭有著滿滿的大顆草莓與香甜果醬，店家於臉書粉專公佈，於昨（29）日開賣這碗冰，今年售價每碗195元，份量大到要兩人合吃才吃得完。今日Threads上有網友披露，發現竟然6點就有民眾前往排隊，即便12點店家才營業，但因為會提前出來發號碼牌，因此等於產生「一開張就售罄」的盛況，也因為草莓大顆，更有網友笑說「以為是紅龜粿」

台南老店「冰鄉」的草莓牛奶冰相當熱門，不僅在地人，外縣市遊客也都熱愛，其做法是刨冰放入後，加上草莓醬、煉乳，待鋪滿草莓後，又再淋一次草莓醬與煉乳，酸甜又多汁。業者強調，每年草莓牛奶冰開賣時間其實都比其他業者要晚一些，因為必須等到草莓旺季，也就是草莓生產量夠多夠優的時候才會賣，老闆娘說：「我們的規格是挑選一號規格（特大的），才能有香氣且多汁。

▲台南老店「冰鄉」的草莓牛奶冰昨日開賣，整碗冰鋪了滿滿、數量豐富的大顆草莓。（圖／記者葉盛耀攝）
草莓牛奶冰每日限量  6點就有人來排隊

有網友就在Threads上發文推薦冰鄉的草莓冰，標題為「台南的物價真的很感人，今年一樣沒有漲價，這個份量在台北要賣500元了吧」，引發大家討論，留言「好吃」、「我很喜歡冰鄉」、「我以為（草莓）是紅龜粿，想說誰要吃紅龜粿吃那麼多 」，當然也有人持反對意見認為：「草莓果醬很甜、草莓本身普通」、「這195到底哪裡便宜了」、「看到一堆草莓醬就不想吃了」等。

貼文下方更有網友披露提到，今（30）日不到早上6點就有人到現場排隊，也因此這兩天店家只好提早發放號碼牌，今日更是在8點左右就於臉書粉專公告草莓牛奶冰已售罄。而業者也再次呼籲顧客，千萬不要一大早就去排隊。

《NOWNEWS》記者也排隊吃過幾次，剛開賣幾天的確人潮相當多，等到開賣約一個月之後的平日，人潮就會減少一些也比較有機會拿到號碼牌。「冰鄉」的草莓牛奶冰的確選的草莓是比較大顆，業者會切對半再鋪在刨冰上，每碗約莫有10幾顆，因此視覺上相當驚人，因為草莓不一定顆顆都甜，所以需要有草莓醬、煉乳襯托，但是草莓不僅大顆還相當多汁又新鮮，因此吃下來相當過癮，且的確一個人吃不完。

新竹喜來登大飯店推草莓吃到飽  甜點鹹點都有

除了草莓冰，新竹喜來登大飯店也表示，即日起至3月7日每週六、日推出「春日繁花 草莓派對」，提供超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽，每人999元起，無限量供應超過25道以上草莓甜點、輕食、鹹點吃到飽。

草莓甜點包含「草莓千層塔」、「草莓生乳捲」、「草莓青森蘋果巴斯克」、「草莓巧克力噴泉」、「草莓生乳泡芙」、「新鮮草莓煉乳杯」及現點現做「法式草莓薄餅」搭配現炒新鮮草莓，加上草莓淋醬等夢幻草莓甜品，另有「鮪魚沙拉可頌」、「海鮮炒飯」、「日式綜合壽司」、「青醬番茄蔬菜清湯」等輕食鹹點吃到飽，成人用餐每位999元，兒童用餐每位500元，另加10%服務費。

▲新竹喜來登即日每週六、日出出超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽。（圖／新竹喜來登官網 www.sheraton-hsinchu.com/）
▲新竹喜來登即日起於每週六、日，推出超過25道草莓甜點與鹹食吃到飽。（圖／新竹喜來登官網 www.sheraton-hsinchu.com/）

