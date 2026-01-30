踏入 2026 年，台灣房市在傳統淡季中展現不尋常的韌性。根據住商機構與中信房屋最新公布的 1 月內部成交數據顯示，儘管面臨農曆年前的季節性波動，但整體買氣已見回溫跡象，自住客歸隊成為撐盤的主力軍。專家分析，隨著金融環境穩定與股市亮眼，不少首購族已開始評估 2026 買房時機，準備在春節後展開看屋行動。
買氣各表！兩大房仲曝 1 月交易現狀
觀察房市冷熱區的數據表現，兩大房仲體系的統計因區域分布略有差異。中信房屋統計全台交易量較上月減少約 7.6%，但較去年同期大增 21.9% 。其中，桃園、台南與高雄在月增率表現亮眼，分別成長 4% 至 7.6% 不等 。
住商機構則呈現買氣回暖態勢，全台成交件數較上月成長 18.8%，與去年同期相比也增加 6.3% 。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，受惠於股市表現強勁及年初行庫銀根相對寬鬆，1 月買氣穩步向前，台北市與桃園市的月增率更突破 30% 。
股市與自住盤撐腰，自住客歸隊力道強
為何 1 月數據會出現消長？中信房屋總經理張世宗分析，購屋族常趕在農曆年前完成交屋，部分買盤提前於 12 月消化，加上 1 月受尾牙、年終結算影響，多數買方在 農曆年房市趨勢 明確前傾向冷靜觀察 。
然而，住商機構則觀察到不同層面，徐佳馨認為，自用型客戶已明顯歸隊，交易回歸蛋黃區，且「蛋黃區震盪已過」 。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶也補充，隨股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，顯見買方對市場態度已轉趨明確，這對正考慮 首購族進場 的民眾來說，是個值得留意的信號 。
3 月見真章！專家揭密 2026 買房時機
針對想買房的民眾，現在是否為最佳時段？張世宗提醒，雖然目前國內金融環境穩定，且川普關稅議題逐漸明朗，但房市仍受信用管制與銀行房貸水位的制約，地緣政治風險亦是不確定因素 。
他強調，3 月份的表現將是觀察上半年走向的關鍵風向球 。若春節結束後，市場帶看量與成交熱度有明顯回升，則上半年有望呈現「穩中求進」的格局 。對於積極尋屋的族群而言，在 3 月觀察市場回溫力道，將是決定 2026 買房時機 的重要指標。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
