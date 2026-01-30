我是廣告 請繼續往下閱讀

買氣各表！兩大房仲曝 1 月交易現狀

▲中信房屋統計全台交易量較上月減少約 7.6%，但較去年同期大增 21.9% 。（圖／中信房屋提供）

股市與自住盤撐腰，自住客歸隊力道強

▲徐佳馨認為，自用型客戶已明顯歸隊，交易回歸蛋黃區，且「蛋黃區震盪已過」 。圖為從台北101俯瞰國父紀念館、台北大巨蛋畫面。（圖／記者徐銘穗攝）

3 月見真章！專家揭密 2026 買房時機

踏入 2026 年，台灣房市在傳統淡季中展現不尋常的韌性。根據住商機構與中信房屋最新公布的 1 月內部成交數據顯示，儘管面臨農曆年前的季節性波動，但整體買氣已見回溫跡象，自住客歸隊成為撐盤的主力軍。專家分析，隨著金融環境穩定與股市亮眼，不少首購族已開始評估 2026 買房時機，準備在春節後展開看屋行動。觀察房市冷熱區的數據表現，兩大房仲體系的統計因區域分布略有差異。中信房屋統計全台交易量較上月減少約 7.6%，但較去年同期大增 21.9% 。其中，，分別成長 4% 至 7.6% 不等 。。住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，，1 月買氣穩步向前，為何 1 月數據會出現消長？中信房屋總經理張世宗分析，購屋族常趕在農曆年前完成交屋，部分買盤提前於 12 月消化，加上然而，住商機構則觀察到不同層面，。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶也補充，隨股市轉佳，資金寬鬆趨勢不變，顯見買方對市場態度已轉趨明確，這對正考慮 首購族進場 的民眾來說，是個值得留意的信號 。針對想買房的民眾，現在是否為最佳時段？張世宗提醒，雖然目前國內金融環境穩定，且川普關稅議題逐漸明朗，但房市仍受信用管制與銀行房貸水位的制約，地緣政治風險亦是不確定因素 。他強調，3 月份的表現將是觀察上半年走向的關鍵風向球 。。對於積極尋屋的族群而言，在 3 月觀察市場回溫力道，將是決定 2026 買房時機 的重要指標。