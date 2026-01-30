示警2026！有「國師」封號的占星師唐綺陽於社群臉書發文，示警2月迎來土海合相牡羊，代表一場局勢大改的「山雨欲來」即將衝擊，每個人都將面臨重大的命運轉折，且時間軸長達漫長的2、3年，未來如何在暴風雨中穩住、活下來走在對的路上都是重要事項。
唐綺陽示警2026年將巨變！突發危機難想像
唐綺陽昨日透過臉書發文，示警占星界大事「土海合相牡羊」的新紀元即將展開，「相信大家都能感到那股『管你的、不演了』的勢頭，局勢大改的變化山雨欲來。
唐綺陽表示，人人都會有感重大轉折，且是漫長的2、3年，過程非但不和緩，還有牡羊的「速度、火爆感」，綜合觀之，各種不按牌理、難以想像的變化即將來襲。
唐綺陽也示警，今年每個月都是重點，都有明顯突發狀況，這些看似突然變動，其實早有累積與鋪陳，未來如何在暴風雨中穩住、活下來走在對的路上都是重要事項。
🔺資料來源－
唐綺陽臉書、唐綺陽YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
唐綺陽昨日透過臉書發文，示警占星界大事「土海合相牡羊」的新紀元即將展開，「相信大家都能感到那股『管你的、不演了』的勢頭，局勢大改的變化山雨欲來。
唐綺陽表示，人人都會有感重大轉折，且是漫長的2、3年，過程非但不和緩，還有牡羊的「速度、火爆感」，綜合觀之，各種不按牌理、難以想像的變化即將來襲。
🔺資料來源－
唐綺陽臉書、唐綺陽YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。