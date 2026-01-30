示警2026！有「國師」封號的占星師唐綺陽於社群臉書發文，示警2月迎來土海合相牡羊，代表一場局勢大改的「山雨欲來」即將衝擊，每個人都將面臨重大的命運轉折，且時間軸長達漫長的2、3年，未來如何在暴風雨中穩住、活下來走在對的路上都是重要事項。

我是廣告 請繼續往下閱讀
唐綺陽示警2026年將巨變！突發危機難想像

唐綺陽昨日透過臉書發文，示警占星界大事「土海合相牡羊」的新紀元即將展開，「相信大家都能感到那股『管你的、不演了』的勢頭，局勢大改的變化山雨欲來。

唐綺陽表示，人人都會有感重大轉折，且是漫長的2、3年，過程非但不和緩，還有牡羊的「速度、火爆感」，綜合觀之，各種不按牌理、難以想像的變化即將來襲。

▲唐綺陽（如圖）示警今年每個月都是重點，都有明顯突發狀況。（圖／TVBS提供）
▲唐綺陽（如圖）示警今年每個月都是重點，都有明顯突發狀況。（圖／TVBS提供）
唐綺陽也示警，今年每個月都是重點，都有明顯突發狀況，這些看似突然變動，其實早有累積與鋪陳，未來如何在暴風雨中穩住、活下來走在對的路上都是重要事項。

🔺資料來源－
唐綺陽臉書唐綺陽YouTube



※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 
相關新聞

唐綺陽星座運勢／金牛獅子工作請靜觀其變　1星座感情遇到金桃花

唐綺陽開金嗓竟胖兩公斤！放話：敢邀我就敢唱　歌路可比金曲歌后

唐綺陽星座運勢／魔羯牡羊事業出現轉折點　1星座感情當心會錯意

曹西平睡夢中驟逝！唐綺陽感嘆：是福報　KID 淚憶真性情前輩