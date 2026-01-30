我是廣告 請繼續往下閱讀

▲過年10大禁忌。（圖／Gemini AI／記者黃聖凱監製）

▲初一到初七有諸多禁忌。（圖／NOWnews社群中心製）

農曆新年將至，下月16日為除夕夜，22日為大年初七，期間除了圍爐、走春及拜年，傳統習俗上有不少禁忌，遵循這些文化規範，以求新年招來好運、喜氣，避免衰運、危機上身，象徵眾人對新年的祈願與祝福，《NOWNEWS今日新聞》為讀者整理出過年10大禁忌、初一到初七禁忌注意事項，陪伴大家度過馬年！過年禁忌1——禁止掃地與倒垃圾。初一到初五期間，家中垃圾應往內掃，象徵財富留在家中。掃地或倒垃圾則被認為會將財運掃出門外。過年禁忌2——禁洗衣服與曬衣。民間流傳過年期間洗衣服容易招來不好的運勢，尤其除夕與初一，據說這兩天是「水神生日」，應避免進行與水有關的家務。過年禁忌3——避免打碎物品。在過年期間，如果不小心打破器物，可能象徵「破財」或「破運」。若意外發生，可以用紅紙包起碎片，並口唸「歲歲平安」，以化解不祥。過年禁忌4——吃藥、跑醫院。除非生病或因身體有狀況不得不外，過年期間避免吃藥、去醫院，因為這可能象徵整年病痛纏身。過年禁忌5——生氣、和人吵架。過年期間應盡量保持和氣，避免發脾氣或吵架，這樣才能確保新年人緣和睦。過年禁忌6——避免欠錢或討債。過年前應將債務清償完畢，象徵新一年一身輕鬆。同樣的，過年期間也應避免向他人借錢，這會被視為財運不順的徵兆。過年禁忌7——紅包與送禮避免單數。傳統認為「好事成雙」，過年紅包金額及禮品數量應以雙數為主，諸如1200元、2600元等，避免不吉利的單數象徵。過年禁忌8——忌使用剪刀針線。包括剪刀、指甲剪、針線等利器，會被認為可能「剪斷財路」或引發意外傷害。最好能在年前完成相關工作，過年期間避免使用。過年禁忌9——關燈睡覺。除夕夜雖然傳統上講究守歲，但若實在撐不住想睡，記得一定要保持燈光明亮。燈光明亮象徵新的一年光明燦爛，家庭運勢旺盛；反之，若提早熄燈，家中陷入黑暗，可能寓意新的一年運勢黯淡。建議至少等到初一清晨天亮後再關燈，以祈求一整年的吉祥如意。過年禁忌10——拿取他人口袋的物品。避免從別人口袋拿東西，或讓別人從自己口袋取物，這在傳統觀念中象徵著財富外流，有「漏財」的負面寓意。為了保住財運，建議過年期間盡量避免這類動作，以免帶來不必要的麻煩。⛔️初一禁忌－洗頭、洗衣、吃稀飯、睡午覺大年初一是新年的第一天，初一、初二被視為水神的生日，需避免洗頭或洗衣服，否則可能將整年的財運「沖掉」。此外，早餐忌吃稀飯，象徵避免一整年貧窮；另外，白天睡午覺也是禁忌，代表懶惰，影響新年的精神氣象。⛔️初二忌－送禮不得單數初二是回娘家的日子，除了延續初一的洗頭和洗衣禁忌外，送禮和包紅包時務必注意數量須成雙成對，避免單數，象徵不吉利。⛔️初三忌－點燈、外出初三被稱為「老鼠娶親日」，習俗上人類需要早早熄燈睡覺，讓老鼠安心成親，這天也被視為「赤狗日」，赤狗是熛怒之神，外出拜年可能招惹麻煩，因此建議待在家中最為適宜。俗話說：「初一早，初二早，初三睡甲飽。」睡足精神，為新的一年帶來健康與活力。⛔️初四忌－出遠門初四是「接神日」，據說這天家中的灶王爺和其他神明會回家守護家人。傳統認為，神明回家後會點名，因此家中人員應盡量留在家，不宜出遠門，以表達對神明的敬意。⛔️初五、初六忌－不清掃初一到初四期間不適合打掃，避免將財運掃出門。然而，到了初五或初六，習俗上需進行大掃除，被稱為「送窮日」。這一天需將過年期間的垃圾全部清理乾淨，象徵揮別窮運，迎接富足新年。⛔️初七忌－出遠門初七是傳說中的「七煞日」，屬於諸事不宜的日子，尤其忌諱長途旅行或出遠門，以免遇到不順利的事。