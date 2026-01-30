我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬來西亞連續兩年蟬聯東南亞旅遊冠軍。（圖／取自Pixabay）

▲泰國去年僅接待3,290 萬遊客。（圖／翻攝自Pexels）

馬來西亞旅遊業再創佳績！根據官方統計，2025年共接待國際遊客4,220萬人次，比去年成長11.2%，也比 2019 年疫情前水平高出 20.4%，成功穩坐東南亞最受歡迎旅遊國寶座。副總理阿末扎希（Ahmad Zahid Hamidi）表示，這是為 2026 年「Visit Malaysia 2026」活動打下的「堅實基礎」。根據《越南快訊》報導，去年馬國外國旅客到訪數量約3,800萬人次。阿末扎希於旅遊文化內閣委員會會議後指出，觀光業已成為國家經濟成長及創造就業的重要引擎，政府正加強跨部門協調，確保旅遊業持續帶動經濟動能。馬國旅遊策略除了吸引更多國際旅客外，也重視延長旅客停留時間與提升消費額，藉此提高整體觀光收益。他表示，國家將持續推動旅遊基礎建設、促進城市觀光與自然景點整合，以提供旅客更完善的體驗。這一成績也讓馬來西亞連續兩年蟬聯東南亞旅遊冠軍，顯示其觀光業已建立穩固競爭力。分析師認為，免簽政策、直航便利、以及多元文化與美食特色是吸引遊客的重要因素。相比之下，泰國去年僅接待 3,290 萬遊客，較 2024 年下降 7%，成為十年來疫情之外首次年度下滑。泰國面臨多重挑戰，包括綁架事件、地震災害、與柬埔寨的邊境緊張以及洪水影響，觀光業受到衝擊。馬來西亞觀光亮眼表現，也讓業界寄望 2026 年能進一步鞏固地位，吸引更多長期旅客及高消費族群，而周邊國家則必須加緊步伐提升旅遊吸引力，以免在東南亞觀光競爭中落後。