▲Andy今（30日）調解後受訪時表示，自己的訴求就是「拿到我應得的，張家、王家一人一半。」（圖／記者葉政勳攝影）

又破局！百萬YouTuber「眾量級」Andy、家寧爆出分手拆夥後，因分帳問題、頻道經營權等爭議再度引發外界關注，更因此不斷杠上檯面。雙方官司至今仍在進行中，今（30日）上午10時許Andy、家寧爸媽再度前往新北地院調解。調解進行約莫半小時的時間，Andy於調解後在法院外受訪，表示自己的訴求是「拿到我應得的」。至於家寧媽離開法院時，僅提醒媒體「後面有車」，其餘隻字未提便低調離開。Andy、家寧帳務糾紛持續延燒，今（30日）上午Andy、家寧爸媽到場調解，至於家寧則由委任律師出庭。調解過程約半小時結束，Andy受訪時表示，自己的訴求就是拿到我應得的，「張家、王家一人一半。」其律師表示，曾女士（家寧媽）資料供尚有缺失，還無法繼續往下處理，「Andy老師應該也要有他的收入去做孝親費，這是他多年來應得的。」而家寧律師則表示，由於相關資料太多且調解時間有限，目前還無法有結論，雙方仍有排定下一次的調解時間。回顧這起事件，去（2025年）3月時Andy指控自己和前女友家寧所創辦的「眾量級」頻道，由家寧媽媽提議創立公司「群海娛樂」管理，而Andy及家寧則分別擁有25%股份。不過，Andy在長達十年的時間均為看到公司金流，多次要求仍被家寧媽推托帶過。在雙方分手後，家寧媽要求Andy簽下25%的股權轉讓書，就連頻道權限也被刪除。新北地檢署偵結，家寧媽被依業務侵佔、背信等罪起訴、家寧則被依妨害電腦使用罪起訴。