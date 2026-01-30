我是廣告 請繼續往下閱讀

結果看到有一張中獎率100%的耶！這樣不會虧錢嗎？」、「台彩刮刮樂金馬獎中獎率好高喔！100%是會中什麼獎？」

▲網友分享去彩券行看到一款名為「金馬獎」的刮刮樂，中獎率竟然為100%，引爆熱烈討論。（圖/Threads）

過年刮刮樂公認地雷是「500元金生肖獎」！61%人買過虧錢傻眼

就是以中獎率100%當成噱頭販售，每張售價是500元，最高頭獎是300萬元。

就是因為100%高中獎率的緣故，導致「安慰獎數量龐大」

總計買這張刮刮樂的人會有61.56%的人虧錢。

▲金馬獎刮刮樂獎金結構圖，今年印製750萬張同樣主打100%中獎率，不過底於500元以下的獎項就佔比61.56%。（圖/台彩官網）

也就是說「金馬獎」的獎金結構有高達85.56%的人是虧錢或者剛好回本而已

▲金馬獎刮刮樂各種機率一圖看，賺錢率僅有14.44%，優點就是一定不會槓龜、適合大家集資購買；缺點則是小獎太多，超過6成的人會中低於500元以下的獎項虧錢。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

內行彩迷吐槽「一樣賣到嚇嚇叫」！台彩刮刮樂設計概念有一套

去年的金蛇獎以及前年的金龍獎發行數量都是700萬張，金蛇獎銷售99.99%、金龍獎則是100%完售

其實大可以拿掉最爛獎項賣400元，把回本率、賺錢率調高，但買氣絕對不會比中獎率100%、定價500元賣得好