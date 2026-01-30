春節連假進入倒數，又到了一年一度拼手氣刮刮樂時間，不少人過年都會到彩券行小試身手，希望財神爺可以來家裡財庫坐坐，不過刮刮樂百百種，哪些是地雷款呢？近日，就有網友討論「100%中獎率的刮刮樂也太厲害了吧？」貼文引爆廣大熱烈討論，不少內行彩迷都表示：「這張真的盤！但是每年都賣超好.....」、「500元換100元的刮刮樂。」
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「去彩券行買威力彩順便看看今年的刮刮樂，結果看到有一張中獎率100%的耶！這樣不會虧錢嗎？」、「台彩刮刮樂金馬獎中獎率好高喔！100%是會中什麼獎？」
貼文曝光後，不少內行彩迷紛紛表示「這很大概率都是100元居多....」、「這張刮刮樂就是過年好玩的，超過50%都是100元喔」、「這張真的是我的地雷，去年買5張每張都是100元，快氣死」、「這張連老闆都不推薦我買，很多100元的獎項啦」、「很久以前買過一次中100之後就懂了，這款100%中獎率打死都不碰了」、「要買這張我寧願買別的500元的」。
過年刮刮樂公認地雷是「500元金生肖獎」！61%人買過虧錢傻眼
事實上，網友討論的這張刮刮樂，是台彩每年都會配合當年生肖推出的刮刮樂，去年是「金蛇獎」、前年是「金龍獎」，今年當然就是「金馬獎」囉！然而這款刮刮樂最大的特色，就是以中獎率100%當成噱頭販售，每張售價是500元，最高頭獎是300萬元。
那為什麼很多人不喜歡這張刮刮樂？就是因為100%高中獎率的緣故，導致「安慰獎數量龐大」，根據台彩公開的獎金結構來看，今年發行750萬張，其中光是100元的獎項就高達432萬張，占比總發行量57.6%，另外再加上100元及300元的獎項來看，總計買這張刮刮樂的人會有61.56%的人虧錢。
而這張刮刮樂的賺錢率僅有14.44%，因為回本扯平的張數也有高達180萬張，也就是說「金馬獎」的獎金結構有高達85.56%的人是虧錢或者剛好回本而已，因此很多內行彩迷想玩500元的刮刮樂，寧願買其他款式。
內行彩迷吐槽「一樣賣到嚇嚇叫」！台彩刮刮樂設計概念有一套
不過雖然彩迷紛紛吐槽這張生肖的刮刮樂是地雷，但是根據台彩統計，去年的金蛇獎以及前年的金龍獎發行數量都是700萬張，金蛇獎銷售99.99%、金龍獎則是100%完售，買氣還是非常高，最大原因就是許多人玩刮刮樂，不過是想要過年過節圖個紅包喜氣，但不想要「刮開全槓」的失落感，很適合過年試試手氣。
簡言之，這張刮刮樂台彩定價500元，「就算最爛也還是會有100元」，其實大可以拿掉最爛獎項賣400元，把回本率、賺錢率調高，但買氣絕對不會比中獎率100%、定價500元賣得好，原因就是這種刮刮樂安慰獎心理，還是有許多人需要被滿足，只能說台彩設計刮刮樂概念仍有一套，生肖獎刮刮樂也已經行之有年，就祝福大家今年把大獎中回家，福氣馬上到囉！
資料來源：台彩官網
《NOWnews》提醒民眾：刮刮樂不管是哪一款期望值都是負值，一直刮只會越刮越賠錢，建議民眾有中獎見好就收；另外，買刮刮樂應該量力而為，不要因為沈迷影響日常生活。
