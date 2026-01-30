我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BLACKPINK成員Lisa的美照引發模仿潮，大批遊客湧入泰國烏隆他尼府的紅蓮花海，爭相搭乘同款長尾船拍照。（圖／翻攝自The Nation）

泰國知名歌手兼演員Lalisa Manobal（Lisa）於1月28日正式被任命為「Amazing Thailand」觀光大使，將以自身影響力推廣泰國旅遊。Lisa身兼全球知名K-pop女團Blackpink成員，其國際知名度被認為能有效吸引更多遊客關注泰國的觀光資源。根據《美聯社》報導，觀光大使任命典禮在曼谷舉行，現場媒體與攝影師記錄Lisa接受聘書的瞬間。泰國旅遊局指出，Lisa將參與各項國內外旅遊宣傳活動，包括線上社群媒體推廣、國際旅展及官方影片拍攝，以提升泰國觀光形象。觀光局官員表示，Lisa作為泰國本土藝人，同時擁有龐大的國際粉絲群體，是推廣泰國文化、美食與旅遊景點的理想代表。她的參與將幫助泰國吸引更多來自亞洲及歐美的自由行旅客，並促進國際旅遊收益成長。過去一年，泰國旅遊業正逐步恢復疫情前活力，但仍面臨區域競爭激烈的挑戰。觀光局希望藉由Lisa的國際影響力，提升泰國品牌能見度，強化「Amazing Thailand」作為全球旅遊目的地的認知度。此外，Lisa也將參與宣傳影片與線上直播活動，展示泰國各地景點、文化節慶與美食特色，吸引粉絲與旅遊愛好者親身體驗泰國魅力。她的加入象徵泰國旅遊業積極尋求新世代明星力量，結合數位行銷策略，拓展國際市場。隨著Lisa正式出任觀光大使，泰國政府期望在未來一年吸引更多國際遊客，尤其是年輕族群與K-pop粉絲前來朝聖，將泰國打造成結合文化、娛樂與旅遊的全方位目的地。