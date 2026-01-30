巧連智出版社旗下卡通明星「巧虎」，1989年從日本來台發展，陪伴無數人長大成人，雖然紙本月刊已成絕響，教材全面數位化，官方動畫也持續更新。近期就有家長讓孩子觀賞巧虎教材動畫之後，結果一夜之間孩子直接學會禮貌、不吵鬧，遭遇曝光也讓超過5萬名網友按讚，連台灣巧連智官方也在留言區現身致謝，一堆家長同步讚賞「虎神真的很強大！」
巧虎根本家長救星！孩子看完一晚變乖巧禮貌
有家長今（30）日在社群平台Threads上分享，快滿三歲的兒子，以往早上起床肚子餓時，都會用哭喊的方式要討奶喝，但昨晚兒子觀賞Youtube上的巧虎動畫之後，只過一天就出現了180度大翻轉。
家長提到，今天早上孩子表達肚子餓的方式，竟然是「先鞠躬」，然後乖巧地向爸爸媽媽表達：「我想要喝ㄋㄟㄋㄟ」，這瞬間讓兩人立刻嚇到清醒了，更忍不住直呼：「巧虎到底是什麼可怕的東西，這威力太猛了」。
貼文曝光後，立刻吸引超過5萬名網友按讚，更有大批家長出面證實：「巧虎總是教了父母很難教的知識」、「最有意思就是教坐馬桶大便的一集，外甥本來很排斥馬桶，看完巧虎突然可以了」、「巧虎真的讓小孩的壞習慣改掉很多，引導式的教學真的很有用，雖然不贊同看電視，但看到小孩的一些行為改正後，真的很佩服巧虎」、「巧虎是神一般的存在，我女兒小時候去公園還會勸說其他小朋友要守秩序、上廁所要告訴爸爸媽媽、不要跟陌生人走這類的，後來為了感謝巧虎我還訂了巧虎英文教材」、「巧虎是真的很神！我家寶寶不到1歲時就會認動物+講單詞，就是虎神教的」。
而台灣巧連智官方也在留言區現身，貼出巧虎鞠躬的照片，感謝爸爸媽媽們的讚美與鼓勵。
巧虎紙本教材已成絕響！數位化依舊造福家長
事實上，《巧連智月刊》從2024年3月1日開始就停止紙本月刊新戶訂閱，在當時一度引發全台轟動，最終紙本月刊仍走入歷史。
不過，目前在巧連智的官方網站上，依舊有許多紙本教材與實體教具商品販售中，而且可愛巧虎島卡通、巧虎YouTube頻道也持續更新推出，實體與數位化的成功結合，也讓「虎神」持續發揮魅力，陪伴新世代的孩子長大。
資料來源：巧連智
