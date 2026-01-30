我是廣告 請繼續往下閱讀

張員瑛爆遲到 被記者罵：早點來不行嗎

南韓人氣女團IVE成員張員瑛昨（29）日上午出席在首爾城東區聖水洞舉辦的高端羊絨品牌BARRIE 2026 SS系列發表紀念拍照活動，卻在現場突發「遲到20分鐘」插曲，她被記者怒罵「早點來不行嗎」的相關畫面被拍下後迅速在網路瘋傳，引發熱烈討論。隨著爭議延燒，負責活動邀請的代辦公司隨即發出正式聲明，還原張員瑛實際到場時間與現場流程，強調藝人並未遲到。張員瑛昨（29）日上午現身首爾城東區聖水洞，出席高端羊絨品牌BARRIE 2026 SS系列發表紀念拍照活動，卻在拍照牆前突發插曲，一名男記者突然高喊：「員瑛啊，早點來不行嗎！妳遲到了！」疑似不滿在寒冬中等待太久，現場氣氛瞬間變得尷尬，疑似「遲到20分鐘」的說法也隨之傳開，相關抱怨畫面被拍下後迅速在網路瘋傳，引發熱議。對此，負責活動邀請的代辦公司發聲明表示：「品牌方告知張員瑛的到場時間是11點30分，而張員瑛在11點25分前就已抵達活動場地正前方並等待中。」接著說明活動營運負責人表示，場地前方無法停車，因此請張員瑛團隊先行等候，「當時是在等待約10分鐘左右的call sign狀態」。主辦方補充，由於活動營運方的call sign延遲，「張員瑛並非在原先通知的11點30分，而是在11點35分收到call sign後才登場。」同時表示：「因錯誤資訊造成張員瑛受到傷害，對此致上歉意。」替藝人澄清沒有遲到。而張員瑛被記者抱怨的影片，後來疑似通通下架，以及以消音的方式編輯處理，粉絲也很替偶像抱不平，希望她沒因為此事影響情緒。