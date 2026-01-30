我是廣告 請繼續往下閱讀

黃國昌2月卸任失保護傘 蕭旭岑示警：黨檢媒結合恐發動「司法大抓人」

走讀爆衝突8警傷 黃國昌列「集遊法」被告兩度傳訊請回

遭王義川告發「養狗仔」 北檢五度聲請搜索遭駁、尚未傳喚黃國昌

「幫了很多忙」黃國昌捲臺雅收賄疑雲 北檢列「貪汙他字案」併案偵辦

「消失的42秒」黃國昌涉攜出國防機密文件 北檢完成分案

隨著民眾黨「2年條款」屆期，現任黨團總召黃國昌將於2月1日正式辭去立委職務，然而目前黃國昌身陷包括「司法改革走讀案」、「凱思國際狗仔案」、「臺雅集團收賄案」及「機密文件攜出案」等四大案。國民黨副主席蕭旭岑對此發出重磅警示，直言2026年恐將進入司法「大抓人」的一年，憂心指出：「依民進黨近年來做法，透過特定媒體放話，檢調再開始搜，黨檢媒結合，民眾黨前後2任主席都被調查羈押，將非常嚴重」，隨職務解除在即，這些案件是否會在黃國昌失去「立委保護傘」後有所突破，已成為政壇與司法界關注的焦點。隨著民眾黨落實「2年條款」，現任黨團總召黃國昌與副總召張啟楷等6位不分區立委將於2月1日正式辭職。未來立委席次將由洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀等人遞補，並預計於2月3日上午宣誓就職。然而，即將失去立委身分的黃國昌正深陷至少四起刑事案件正由北檢偵辦中。對此，國民黨副主席蕭旭岑於6日示警指出。蕭旭岑表示「黃國昌若還有立委身分，會期間檢調要發動逮捕或羈押，需要立法院同意，但2年條款將屆，黃卸任立委後就沒有保護傘，依民進黨近年來做法，透過特定媒體放話，檢調再開始搜，黨檢媒結合，民眾黨前後2任主席都被調查羈押，將非常嚴重。」 顯見外界對於黃國昌失去身分保障後的司法攻防高度關注。目前黃國昌面臨的司法爭議主要分為四大案件。首先是2025年8月30日由民眾黨發起群眾舉行「司法改革，公民走讀」活動，儘管黃國昌主張「走讀」形式不需申請路權，但因群眾佔據愛國西路並在總統官邸前與警爆發嚴重肢體衝突，造成8名員警受傷，警方依涉嫌違反《集會遊行法》將民眾黨主席黃國昌移送偵辦，台北地檢署將黃國昌列為集會遊行法、妨害公務他案被告，兩度傳喚訊後均請回。其次，民進黨立委王義川質疑黃國昌透過「凱思國際」組織狗仔集團，進行長期偷拍政敵，王義川於去年10月3日正式赴北檢提告黃國昌、凱思國際負責人李莉娟及記者謝幸恩等7人涉嫌違反《刑法》妨害祕密、《個資法》、《國安法》及《社會秩序維護法》。儘管黃國昌先前遭媒體踢爆利用該公司資源跟拍政敵，且檢方已指派重大刑案專組主任檢察官分「他案」積極偵辦，並五度向台北地院聲請搜索，但目前均遭院方駁回；檢方雖已陸續傳喚其他相關被告說明，至今尚未正式傳喚黃國昌本人。除了狗仔案的爭議，黃國昌在去年11月再遭《鏡週刊》踢爆涉入收賄疑雲。北檢接獲民眾剪報告發，指稱「凱思國際」曾收受臺雅集團已故董事長沈裕雄之子沈淳浤的200萬元注資，而黃國昌隨後在立法院質詢該集團相關詐騙案時，不僅曾公開自爆在該案中「幫了很多忙」。目前北檢已正式將黃國昌列為《貪汙治罪條例》的「他字案」被告，並由負責偵辦狗仔案的同一位主任檢察官併案處理，深入釐清相關金流與質詢動機。最後，黃國昌今年1月19日在立法院外交及國防委員會的機密會議中，被指控涉嫌非法將機密文件帶離會場。儘管他事後辯稱是「不小心」攜出且不到30秒便已歸還，但民進黨團調閱監視器畫面揭露，文件實際被攜出的時間長達1分15秒，其中更有42秒處於監視器死角，動向成謎。對此，民進黨市議員擬參選人張銘祐於1月20日在律師陪同下，正式向台北地檢署告發黃國昌違反《國家安全法》及《刑法》洩漏、交付國防秘密等罪；北檢也隨即在21日完成分案，由主任檢察官張靜薰負責展開調查。