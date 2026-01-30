我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Lizzy開直播痛哭，還認了罹患憂鬱症。（圖／Lizzy IG@luvlyzzy）

韓國女團After School出身的成員Lizzy，於2021年5月酒駕後導致形象受創，原本積極出演影視作品要轉型成演員的她，事發至今都接不到任何演藝圈工作。而28日她透過直播抒發心境，在鏡頭前痛哭表示活著太辛苦，自爆有嚴重憂鬱症，還直言「很想死」，讓粉絲都非常擔心。她也表示自己因為曾在抖音講到生死話題，帳號慘遭停權，所以才到IG直播。Lizzy在直播前痛哭，表示藝人是個所有事情都會被攤在陽光下的職業，雖然自己並不後悔，但對於想從事藝人工作，尤其是女偶像，自己則會勸對方多多考慮。Lizzy也透露自己有嚴重憂鬱症，曾因提到生死相關話題，而遭到抖音停權，才會到IG開直播。直播過程中，Lizzy也不斷提到對生死的想法，「我真的很想死」、「活著跟不活著沒有什麼差別」。她表示：「有人問我世界這麼美好，為什麼會想死？但對我來說活著太難了。我嘗試過去死，但如果我能讓你們露出笑容，那就足夠了，因為我很快就會去死」。種種負面言論讓粉絲都非常擔心，留言叫她去尋找專業的幫助，Lizzy的留言區也湧入大量應援。雖然心情低落，但Lizzy仍不忘安慰粉絲，「覺得辛苦的話，不用假裝沒事」，並表示都是粉絲才讓她能繼續撐著，而之後似乎有熟人加入對話，Lizzy便結束了直播。除此之外，Lizzy過去曾多次傳出整形謠言，像是臉型與下巴等，而對此，Lizzy也在直播中親自澄清，但對該話題也表現得非常敏感，她表示自己並非刻意整形，而是因醫療事故，而不得不做修復手術。Lizzy在2010年以After School成員出道，可愛外貌與直率個性，火速吸引大批粉絲，還曾擔任節目《Running Man》的固定成員。不料在2021年，Lizzy爆出酒駕事件，酒測值達 0.08%足以吊銷駕照，最終被法院判處 1500萬韓元（約32萬8千元台幣）罰款，也因酒駕爭議，導致她演藝事業直接停擺。