迎接2026開運馬年，POYA寶雅2月5日起至3月10日，全台實體門市、POYA寶雅線上買共同推出「美力奔騰 HORSE臨門」新春盛事，三大豪禮一次大方送！消費滿額就送「新春好運刮刮卡」及「百萬豪禮抽獎機會」，累積消費越多，中獎機率越高。今年寶雅霸氣獻上百萬豪禮，其中包含100萬旅遊金、市值約20萬黃金及中獎機率100%的新春好運刮刮，並首度將結合56大醫美品牌，從日常補給到美肌管理全面到位，就是要帶來滿滿重磅驚喜，打造橫跨購物、生活與美力的新春儀式感，為新的一年揭開最有感的好運序章。今年過年，寶雅直接送「大夢想」！新春期間推出百萬級抽獎，獎項內容包含百萬旅遊金，以及象徵富貴好兆頭，市值約20萬黃金元寶。無論是安排一趟期待已久的旅行，或把象徵好運的金元寶帶回家，寶雅讓新年的第一份祝福，直接落地成真。今年新春，寶雅推出100%中獎機率「新春好運刮刮卡」，單筆消費滿額即可獲得，獎項包含「1元免運券」、「168,888點數券」、「$388現金折價券」等豐富獎項，每一次刮開，都是一個新的好兆頭。搭配金卡會員與POYA支付用戶的專屬加碼，最高可一次獲得5張刮刮卡，讓過年手氣直接翻倍。寶雅「開運美肌大賞」同步華麗開跑，全台門市集結56大知名醫美品牌，祭出「滿2,500元最高送800元」的震撼回饋，助攻消費者在馬年養出招財發光肌！本次盛典亮點滿滿，除了有醫美控必囤的獨家商品「BB 2%玻尿酸保濕精華」與「PSK 深海源萃保濕舒妍精華」，更強勢引進《單身即地獄》裴智妍愛用的「Angel’s Liquid穀胱甘肽肌光系列」，主打7天急速亮白，讓您在享受超狂折扣的同時，也能輕鬆跟風韓系美學，從開春就美出新高度。為放大新春參與感，寶雅同步於全台門市推出期間限定加碼回饋，活動期間內，於門市消費滿NT$1,000，即可獲得 10% 回饋金。不論是年節必備補給、日常生活所需，或美妝保養清單一次補齊。「新春好運刮刮卡」活動時間：2026/02/05(四)-02/22(日)「百萬豪禮抽獎」 活動時間：2026/02/05(四)-03/10(二)🔹 單筆消費滿$999贈1張實體刮刮卡+1次百萬禮抽獎機會🔹 單筆消費滿$1,998贈2張實體刮刮卡+2次百萬禮抽獎機會🔹 單筆消費滿$2,997贈3張實體刮刮卡+3次百萬禮抽獎機會🔹 單筆消費滿$3,996贈4張實體刮刮卡+4次百萬禮抽獎機會🔹 符合POYA金卡會員資格再贈1張刮刮卡+1次百萬禮抽獎機會（單筆消費滿額+金卡資格會員，最高可領5張刮刮卡，抽獎機會則無上限）🔹 單筆消費滿$999贈1張實體刮刮卡+1次百萬禮抽獎機會🔹 單筆消費滿$1,998贈2張實體刮刮卡+2次百萬禮抽獎機會🔹 單筆消費滿$2,997贈3張實體刮刮卡+3次百萬禮抽獎機會🔹 符合POYA金卡會員資格再贈1張刮刮卡+1次百萬禮抽獎機會🔹 使用POYA支付結帳加碼再贈1張刮刮卡+1次百萬禮抽獎機會（單筆消費滿額+金卡資格+POYA支付結帳會員，最高可領5張刮刮卡，抽獎機會則無上限）完美揉合高純度保濕因子與醫美級滲透技術，專為缺水肌膚打造！其輕盈水潤的質地能迅速直擊肌底，瞬效緩解乾燥不適與乾紋，並於表層形成強效鎖水屏障。不僅能長效維持肌膚高含水量，更由內而外導引出晶瑩剔透的飽滿光澤，從根本強化屏障健康，成就如絲緞般細緻且彈潤的理想膚質，定義居家高效保養新標準。蘊含高濃度7000ppm穀胱甘肽與2%菸鹼醯胺，專為擊退暗沉、校正膚色不均打造。透過先進科研技術，將高效亮白成分滲透肌底，配合角鯊烷與腺苷，深度滋養並強化肌膚屏障，提升緊緻彈力。質地如絲綢般細緻、清爽不黏膩，能瞬效賦予肌膚柔嫩膚觸與水光質感。作為保養最後一道程序，它不僅能鎖住營養，更讓肌膚由內而外導引出剔透晶瑩的健康光采，重現宛如天生的無瑕肌光。史上最優惠，快跟著品牌代言人Lulu開啟肌膚的逆齡關鍵！乳霜結合珍稀植萃海茴香幹細胞植外泌與專利外泌體，透過奈米級細胞外囊泡技術，精準喚醒肌底的修護信號。添加極端深海翅藻萃取與肌齡胜肽等五大逆時配方，全面對抗老化痕跡，讓肌膚重現緊緻彈嫩。獨特訂製絲絨質地注入頂級奧圖玫瑰精油，抹開瞬間清爽不黏膩。作為保養最後一道程序，由內而外彈出原生光采，讓你像Lulu自信綻放、定格年輕！PSK專為敏弱肌研製這款精華液，以「深海紅藻修復精華」為核心，能深層修復受損屏障並平衡肌膚微生態。結合積雪草與海藻糖等高效舒緩成分，不僅提供長效深層補水，更能精準鎮靜乾癢紅腫。質地輕盈好吸收，醫美術後亦可安心使用，全方位強化肌底防禦力，讓肌膚由內而外恢復澎潤細緻，是追求極致修護與透亮光澤的專業首選。