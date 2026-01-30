我是廣告 請繼續往下閱讀

▲畢嘉琪好友曝光他生前最後露臉照，可見他嘴唇明顯發紫，身體早就冒警訊。（圖／翻攝自微博）

中國網紅圈近日發生一件憾事，年僅26歲的健美網紅畢嘉琪在睡夢中猝逝，他生前以高強度訓練與極端自律聞名，不僅是健美選手，也兼職健身教練，在社群平台累積不少粉絲。他的好友曬出他離世前最後露面的照片，可以看見他嘴唇發紫、血管鼓起，身體早已出現警訊，突然離世的消息讓粉絲都感到相當難過。根據了解，畢嘉琪為了追求比賽時極致的肌肉分離度，他長期進行嚴苛的控水、斷鹽與低體脂狀態，體脂率維持在個位數，讓身體長期處於高度負荷狀態，雖然確切死因仍有待進一步說明，但外界普遍推測，可能與心臟相關的急性疾病有關，包括心肌梗塞或心臟猝死等狀況。畢嘉琪過世後，好友與粉絲回顧他生前最後曝光的照片，發現其身體其實早已出現多項警訊，卻在健美文化中被視為「正常現象」，畫面中可見他嘴唇發紫、臉部與頭部浮腫，頸部血管異常鼓起，整個人看起來極度疲憊，雖然他本人過去也曾自嘲「腦袋腫成發麵饅頭」，但當時多數人認為只是賽前脫水、極端減脂或高強度訓練後的反應，未進一步警覺。畢嘉琪離世前不久才剛搬進全新裝潢完成的新家，還與好友相約比賽結束後要一起享用「放縱餐」，未料人生卻在一夜之間畫下句點；畢嘉琪的好友也發文哀悼，透露他在離世前一晚仍在群組中討論下一場比賽規劃，對未來充滿期待，人生看似正要展開新階段，卻在平靜的夜晚悄然離世，令人不勝唏噓。