▲高雄空大校長陳月端致贈紀念品予軍團指揮官劉暐欣。（圖／記者莊全成翻攝）

▲雙方就推動官兵職涯發展進行意見交流。（圖／記者莊全成翻攝）

為深化軍民教育合作並拓展軍職專班，高雄市立空中大學校長陳月端日前率學術主管團隊前往旗山拜會陸軍第八軍團，由中將指揮官劉暐欣偕人行處長曹茹瑋等幹部接待。雙方就國軍終身學習、多元進修與第二專長培訓達成共識，劉指揮官並允諾協助校方進行營區招生宣導，攜手為官兵職涯發展創造雙贏。校長陳月端表示，高雄空大長期扮演國軍教育後盾，因應高雄市推動AI科技與淨零轉型，特別為第八軍團量身規畫科技管理、健康管理及工商管理等課程，導入「決策系統電子化」、「大數據分析」、「科技英文」與「後勤整備管理」等實務科目，協助官兵強化專業與轉職競爭力，軍職專班採遠距教學與彈性學習模式，兼顧戰訓與進修需求。劉暐欣肯定課程實用且具前瞻性，指出現代軍事管理須結合科學化分析與效率管理，培養官兵數據判讀能力至關重要。高雄空大的教育資源，有助官兵補齊學歷、培養第二專長，為未來職涯奠基。雙方會中也規劃後續盤點官兵進修需求，由校方入營宣導。陳月端強調，將依官兵回饋滾動調整課程，精準對接部隊需求，落實終身學習，讓官兵在守護國家的同時，也為人生下階段穩健布局。