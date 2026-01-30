我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市一名唐姓男子，因不滿前妻離異後另結新歡，即便法院已核發保護令，仍多次違規騷擾、不只潛入前妻租屋處，甚至持刀行兇，所幸前妻與男性友人及時逃出呼救，未慘遭唐男毒手。桃園地檢署今（30）日偵查終結，認定唐男涉犯家暴殺人未遂等罪嫌，依法提起公訴，並建請法院從重量刑。據檢警調查，30歲唐姓男子與前妻育有2名子女，雙方則因感情失和離婚。自去（2025）年1月起，唐男便頻繁前往前妻租屋處騷擾，不僅破壞其自小客車輪胎、擋風玻璃及方向燈，更多次傳送訊息恫嚇。前妻不堪其擾，向法院聲請並獲核發保護令，明令唐男不得接近其住處25公尺內，亦不得為精神騷擾、控制或其他不法侵害行為。然而，唐男並保護令為無物，仍於去年6月16日凌晨違法潛入租屋處徒手毆打前妻左臉，造成顏面挫傷、撕裂傷及上唇瘀傷等傷勢；其後仍持續透過通訊軟體騷擾、恐嚇。至同年10月14日上午9時許，唐男再度未經同意潛入租屋處，蹲伏門外埋伏，見袁姓友人自屋內開門後，疑因妒火中燒，竟持預藏彈簧刀朝袁男頭、頸、胸及腹部等處反覆猛刺，造成穿刺傷、血胸及多處撕裂傷。前妻聽聞呼救聲出房查看，唐男隨即破壞臥室房門，再持刀朝其胸腹部攻擊，導致創傷性氣血胸及胸腹壁穿刺傷。兩人奮力逃出屋外報警求救，經119緊急送醫搶救，所幸撿回一命。案發後，唐男於同日上午10時許前往新北市永和警分局投案，但警方受理時已掌握其犯行，認定不符自首要件，隨即通知桃園警方接手處理。偵訊期間，唐男坦承持刀傷人，但否認有殺人犯意，辯稱當天僅欲探視子女，並稱事後才意識到保護令問題。檢方調查發現，唐男過去即因家庭暴力行為，多次遭法院核發暫時及通常保護令，主觀上應明知保護令內容仍反覆違規；比對其與前妻通聯紀錄，也確認有長期騷擾情形。檢方認為，被告家庭暴力行為未見改善，對被害2人身心造成重大影響，依法以家暴殺人未遂罪嫌起訴，並建請法院從重論處。