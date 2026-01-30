我是廣告 請繼續往下閱讀

因應印度孟加拉地區立百病毒（Nipah virus, NiV）疫情再起，新加坡與印尼加強入境旅客健康檢測，以防病毒傳入並擴散。新加坡傳染病局（CDA）於1月29日宣布，將針對來自立百病毒爆發地區的航班旅客進行體溫檢測，並要求移民工監測與基層醫療機構提高警覺。新加坡當局指出，西孟加拉州的疫情為印度自2001年以來第七次立百病毒爆發，若疫情風險升高，不排除採取額外防範措施。醫療院所及急診部門也已接獲通知，對近期曾到訪西孟加拉且出現相關症狀的病患提高警戒。值得注意的是，新加坡自2011年起進行的蝙蝠生物監測未檢出病毒。同日，印尼峇里島國際機場（I Gusti Ngurah Rai International Airport）也加強健康檢查措施。若旅客出現症狀，將由檢疫人員送往登巴薩的Ngoerah中央綜合醫院接受隔離與檢測。印尼當局提醒旅客，近期航班客流量大，每日平均超過35,000人，應密切監測自身健康，若出現發燒或異常症狀應立即通報。專家提醒，立百病毒可能影響肺部與腦部，主要經由果蝠或被污染食物傳播。感染者初期症狀包括發燒、頭痛、嗜睡、意識混亂，嚴重者可能昏迷，致死率超過40%，需高度警覺。新加坡與印尼的防疫措施也凸顯了東南亞國家對跨境傳染病風險的重視，尤其是在旅遊與勞工流動頻繁的地區。兩國當局均表示，會持續密切監測疫情發展，並適時調整防疫策略，保障國內民眾與旅客安全。儘管立百病毒目前在新加坡與印尼尚未出現社區感染病例，但醫療專家強調，早期檢測與隔離措施是防止疫情擴散的關鍵。民眾應落實衛生習慣，避免食用可能被蝙蝠污染的食物，並遵循官方健康指引，以降低感染風險。