台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎執勤時，性侵病患；而台大醫學系前教授陳思原同樣在醫院擔任婦產部主任期間，性騷擾住院醫師。監察院調查，機關處理案件涉有諸多違失，因此糾正台大、台大醫院及衛福部。而衛福部長石崇良說，會研議相關限制，且在發生事件後會先進行工作內容調整，降低風險，並輔導評估。關於台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎、前主任陳思原因性騷、性侵案，但監察院調查認為，台大醫院婦產部忽視部內性騷擾問題，凸顯台大醫院竟連提供院內女性同仁「安心工作職場環境」的最基本需求都無法做到，違失情節重大。石崇良上午出席台北醫學大學活動，接受媒體會後聯訪時被問到台大醫院婦產部性騷、性侵案，監察院糾正衛福部。他說，仍需要細讀報告，但相關事件也凸顯臨床上同仁的性平觀念要再強化，同時鼓勵「講出來」。石崇良建議，會強化教育，且機制提報上要暢通，不要產生第二度傷害；同時事件發生也要快速處理。他說，衛福部持續強化教育，讓醫療同仁性平觀念落實。石崇良認為，醫師日常工作較有機會接觸個人隱私，可先透過調整工作內容降低風險，但在社會認知上，並非一犯錯就將人永久排除，也須兼顧輔導機制，並非一次事件後就永遠廢止醫師執照或證書，還有一些比例原則的考慮。