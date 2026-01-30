我是廣告 請繼續往下閱讀

▲崔美娜秀（左）有天生的自信美。（圖／翻攝自IG@netflixkr）

韓國戀愛綜藝節目《單身即地獄5》正在Netflix熱播中，其中被封為「女海王」的崔美娜秀周旋在4男之間，私下偷罵女嘉賓，說自己對她們很好，還借她們比基尼，但她們卻死守著自己心儀對象，崔美娜秀無辜說，「我還要看她們臉色。」不少網友好奇，崔美娜秀到底是借誰比基尼，似乎是和她火藥味最濃的田徑女神金珉志，還有人說是跟她感情最好的譽真。崔美娜秀在節目中放長線釣大魚，周旋在琇濱、承一、盛閔和省勳之間，雖然節目宗旨是開放式約會，最後才選擇最心儀的對象一起離開地獄島，但崔美娜秀每個都喜歡的態度，惹得其他女嘉賓非常不爽。其中田徑女神金珉志早就屬意承一，也多次直球告白、宣示主權，但崔美娜秀還是一直想介入他們之間，某次她崩潰向省勳抱怨，說自己對女嘉賓都很好，還借比基尼給她們穿，結果想「釣魚」時反而得看她們臉色。有網友好奇，崔美娜秀到底是借誰比基尼，有人發現金珉志曾經穿著和崔美娜秀一樣的白色比基尼，還有人說是跟崔美娜秀感情最好的譽真，不過也有人認為這段很像是有劇本，「一堆韓國小姐跟模特兒，有人會需要借其他人的穿嗎」、「好像是譽真，但看她們兩個感覺感情滿好，這樣崔真的很雙面欸」、「應該是譽真，橙色的那件，跟美娜秀的都同牌子」。