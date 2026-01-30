農曆春節前，不少人會整理衣櫃、鞋櫃，清理不需要的鞋子、衣服，而這些舊衣服、舊鞋子要怎麼丟棄呢？新北市政府環保局表示，破舊的衣服、鞋子都屬於一般垃圾，不能回收，若民眾丟錯，可依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰鍰。不過，比較乾淨、無破損的舊衣、舊鞋，可以捐贈給需要的人，《NOWNEWS》一次整理舊衣服、舊鞋的清理方法。
舊衣服看新舊決定能否回收
新北市環保局表示，舊衣服屬於一般垃圾，按照丟垃圾的方式丟棄即可，不過乾淨舊衣可以捐出，環保組織RE-THINK重新思考在「回收大百科」指出，乾淨、完整、無異味，還可以再穿的舊衣服，都可以捐贈，但嚴重破損或髒污、有異味，無法再穿的舊衣服；另外，內衣褲、帽子、手套等也都屬於不可回收的項目。
鞋子回收價值低 當一般垃圾丟棄
環保組織RE-THINK重新思考的「回收大百科」指出，鞋子的材質複雜，可能有布料、橡膠、皮革、塑膠、膠水等，回收拆解的處理成本高，加上鞋子使用之後通常充滿髒污，所以不管是什麼鞋子屬於一般垃圾，不是資源回收。
鞋子、舊衣捐贈方法
📌還能穿的舊衣服
1、資源回收箱：可以在環境部資源循環署全國維修地圖查詢資源回收箱位置，把乾淨舊衣、舊褲丟進去。舊衣回收箱大多是一些社福團體、回收業者申請設置，再由地方政府核准，他們收到舊衣服後，會選出狀況良好的舊衣服回收再利用。
2、資源回收車：把乾淨的舊衣服打包裝袋，交給資源回收車，他們會再把舊衣服給回收業者，篩選後品質較好舊衣會用二手衣販賣的方式出售，不能穿的衣服也能再製成抹布等用品。
3、服飾業者回收：有些服飾業者也有回收衣服的服務，像是UNIQLO、GU、H&M等，都有回收舊衣計畫。
📌還能穿的舊鞋子
功能完整、沒有破損、沒有臭味的舊鞋子可以透過「舊鞋救命國際基督關懷協會」捐贈，協會會將舊鞋提供給非洲地區，因赤腳行走而感染「砂蚤病」的孩童與居民，協會只收功能完整的男鞋﹑女鞋（平底包鞋為主），鞋底保有彈性能九十度彎曲、無破洞、裂痕、脫皮、氧化等狀況，12歲以下的童鞋更是需要。
資料來源：新北市政府環保局、RE-THINK重新思考、回收大百科、環境部資源循環署全國維修地圖、UNIQLO、GU、H&M、舊鞋救命國際基督關懷協會
