台中市一家人力工程行去年發生一起重大傷害致死案件。檢警調查指出，兩名在同一工程行任職的黃姓女子，因不滿田姓男同事疑似長期言語及行為不當，深夜找來謝姓男子到場理論，未料衝突失控，最終演變成多人圍毆，田男重傷送醫後不治。台中地檢署近日偵查終結，依傷害致死罪嫌起訴黃女等5人，全案將交由國民法庭審理。檢方指出，涉案的兩名黃女為同性伴侶，與田男、戴姓男子、周姓男子同為台中東區某人力工程行員工。案發前，其中一名黃女曾向謝姓乾叔傾訴，指控在職場遭田男性騷擾。謝男獲悉後，於2025年10月5日凌晨零時許前往工程行，欲與田男當面對質。不料，謝男到場後，現場氣氛迅速升高，戴男與周男也加入衝突行列，5人隨即對田男動手。檢警調查發現，毆打過程中，周男曾持煙灰缸重擊田男頭部，其餘人則持續拳腳相向，導致田男倒地不起。工程行劉姓負責人接獲員工通報後，於凌晨3時左右趕到現場，當時多數涉案人已離去，只剩謝男仍在。劉男見田男躺在現場，先將人扶至騎樓休息，田男當時尚能簡單回應，並表明不願送醫。然而不久後，田男意識與身體狀況急遽惡化，劉男察覺異狀，立即撥打119求助，將人緊急送醫。檢警指出，田男到院後經全力搶救，仍於5天後宣告不治。法醫相驗結果顯示，田男頭部有明顯外傷，顱內出血並伴隨嚴重神經軸突損傷，另有多處皮下出血，肋骨3處骨折，胸腹部亦發現出血與撕裂傷，全身遍布傷痕，死因與遭人長時間、強力毆打高度相關。台中地檢署認定，黃女等5人對田男施以暴力行為，與其死亡結果具因果關係，依法提起公訴，後續將由國民法庭進行審理。