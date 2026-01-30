台北捷運因為嚴格執行站內禁止飲食的政策，也成為世界上罕見的超乾淨捷運系統。不過，近期就有民眾發現，北捷車站內竟然「擺著小吃攤」，好奇是否與禁飲食政策相互矛盾。對此，就有上班族出面認證「生意超好」，北捷官方也出面解釋：「餐車在營業時間會在閘門外！」
北捷禁飲食站內驚見小吃攤！官方親曝真相
近期有台北民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，表示自己在北捷某車站內，看見3個小吃攤車停放在捷運站刷卡閘門內，不過並未營業，仍讓他對此景象感到相當不解，於是發文詢問：「捷運不是不能飲食嗎？站內怎麼會有這種東西？」
貼文曝光後，立刻引來大批上班族回應，「這個是給上班族帶去公司吃的」、「這些攤車營業時會推到閘門外面賣，每天早上生意都超好」、「忠孝復興站也有」、「就是服務趕上班的上班族」。
針對此事，台北捷運官方今（30）日也在貼文留言區現身解釋：「為了便利忙碌通勤的捷運族，北捷聯合商家推出捷運早午餐服務，方便捷運族們出站時順手購買、帶著走！餐車在非營業時間，會依各車站空間條件，集中停放於不影響旅客動線的區域，等到營業時間一到，就會香噴噴地出現在閘門外囉。」
北捷禁飲食不只為了乾淨！最怕小動物搞破壞
事實上，台北捷運過去曾解釋，系統禁止飲食的主要原因之一，是為了「避免『小動物』造成線路損壞」。由於北捷營運仰賴大量自動化設備，列車班次又密集，為了維持系統穩定，必須避免食物碎屑引來昆蟲或其他小動物，進而破壞線路或干擾設備運作。
北捷禁止飲食的範圍
閘門後區域：所有車站的閘門前皆設有黃色標線，標線以內（包含驗票閘門後、月台、列車車廂、電扶梯等區域）皆禁止飲食。
不過，台北捷運的禁止飲食政策也設有例外情況。若民眾有特定緊急需求，例如服用藥物、血糖過低，或是5歲以下嬰幼兒食用副食品、哺乳等情況，在告知車站服務人員後，是可以飲水或服藥的。
若非上述特例情況，民眾若擅自飲食，將可依《大眾捷運法》規定，處以新台幣1500元至7500元不等的罰鍰。
資料來源：台北捷運
我是廣告 請繼續往下閱讀
近期有台北民眾在臉書社團「路上觀察學院」分享照片，表示自己在北捷某車站內，看見3個小吃攤車停放在捷運站刷卡閘門內，不過並未營業，仍讓他對此景象感到相當不解，於是發文詢問：「捷運不是不能飲食嗎？站內怎麼會有這種東西？」
貼文曝光後，立刻引來大批上班族回應，「這個是給上班族帶去公司吃的」、「這些攤車營業時會推到閘門外面賣，每天早上生意都超好」、「忠孝復興站也有」、「就是服務趕上班的上班族」。
北捷禁飲食不只為了乾淨！最怕小動物搞破壞
事實上，台北捷運過去曾解釋，系統禁止飲食的主要原因之一，是為了「避免『小動物』造成線路損壞」。由於北捷營運仰賴大量自動化設備，列車班次又密集，為了維持系統穩定，必須避免食物碎屑引來昆蟲或其他小動物，進而破壞線路或干擾設備運作。
北捷禁止飲食的範圍
閘門後區域：所有車站的閘門前皆設有黃色標線，標線以內（包含驗票閘門後、月台、列車車廂、電扶梯等區域）皆禁止飲食。
若非上述特例情況，民眾若擅自飲食，將可依《大眾捷運法》規定，處以新台幣1500元至7500元不等的罰鍰。