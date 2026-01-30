有許多建案會用「雙捷運」來當作廣告宣傳，但也經常被質疑是在兩站中間，離兩站都很遠，笑稱是「兩頭不到岸」。信義房屋表示，雙捷運產品是否能吸引買家，關鍵不在距離捷運有多近，而是在整體條件和居住環境感受等綜合判斷，只要條件符合買家需求，就有優勢可穩定售出。
雙捷運具備3優勢 步行8到10分鐘皆算捷運宅
信義房屋復興民生店專案執行經理施雅惠觀察，雙捷運產品受到市場青睞的原因有幾個，包括通勤路線選擇多元，可有效分散交通風險；再者雙捷運可同時串聯兩個生活圈，採買、醫療、學校與公園資源完整，抗景氣循環能力相對較強；最後，這些住宅距離車站保有距離，離人流較遠，居住體感較安靜，自住與出租都適合。
從市場條件來看，雙捷運產品大致可分為兩類，一類是基地位於兩個不同捷運站之間，步行可抵達兩站；另一類則是單一車站即可轉乘兩條捷運線。信義房屋復興民生店專案經理林亦珈表示，以台北市通勤範圍而言，步行8至10分鐘內皆是靠近捷運站的範圍，不過距離捷運站近也未必是最好的，車流、人潮、商業活動密集，反而會因吵雜影響生活品質，有鬧中取靜的物件，更受到長期自住者歡迎。
市中心雙捷運建築規劃 成買方購屋關鍵
以中山區為例，近期建案「中山日禾」就位於雙連站與民權西路站之間，到雙連站約190至200公尺、民權西路站約250公尺，兩站皆在5分鐘步行圈內，該案基地規模約229坪、規劃52戶，坪數在25至28坪兩房與47坪三房，配有平面坡道車位，多數戶別可側看心中山線形公園，市場成交單價約131萬元起，含車位總價約3600萬至7000餘萬元。
施雅惠分析，市中心雙捷運產品在土地取得不易的條件下，結構與規劃細節逐漸成為買方判斷的重要分水嶺，部分基地位於捷運穿越幹道的建案，在開挖與施工過程中需同步接受捷運單位監控，相關結構安全更是購屋族關注重點。此外，該案屬不可換約產品，對部分買方而言，資金準備期相對明確，也成為評估因素之一。
自住買房留意坪數、步行距離、資金規劃
另一類雙捷運代表，則是以機能取向為主的產品，位於捷運中山站紅、綠線交會點的「J Park」，雖然不是在兩個捷運站之間，不過因單站即可轉乘兩條不同捷運線，也可以算是具備雙捷運條件。林亦珈指出，該案鄰近百貨商圈與商務飯店聚落，生活與商業機能成熟，吸引日系企業駐台幹部與外籍白領族群，市場以自用與穩定租賃需求為主。該案基地約255坪、規劃94戶、12層樓，採RC結構與坡道平面車位，主力坪數為15至23坪兩房及31坪三房，預售成交單價多落在每坪140萬元以上。
不過，購屋族在評估雙捷運產品時，仍需留意實際居住條件，施雅惠提醒，若社區小坪數比例過高、投資出租比重偏高，住戶結構流動性較大，可能影響自住客的生活品質。此外，建議實地走訪動線，觀察巷弄寬度、騎樓連續性、臨停狀況與夜間照明，親身體驗所謂「8至10分鐘」的實際感受。對於捷運穿越區段的建案，也應確認基礎開挖、鄰損控制與施工紀錄；若為預售產品，則需留意是否涉及換約交易，資金時程安排須事先規劃。
資料來源：信義房屋
